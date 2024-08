Halász Bence: Az életem felét azzal töltöttem, hogy erre készüljek

A szombathelyi atléta - aki ma ünnepli 27. születésnapját - 79,97 méterrel végzett a második helyen. Halász Bence a magyar kalapácsvetés tizedik olimpiai érmét szerezte, legutóbb Pars Krisztián állhatott dobogóra, aki 2012-ben, Londonban diadalmaskodott.

Halász Bence ezüstérmes Fotó: Csudai Sándor

- Nehéz szavakba önteni az érzéseimet, főleg azután, hogy az életem felét azzal töltöttem, hogy erre készüljek. Sok erőt küldtek nekem a magyar szurkolók, nagyon boldog vagyok, izgultam, stabil versenyzést mutattam be, ezt előre mindenképpen aláírtam volna. Hiszek benne, hogy amit az élet elvesz, vissza is adja, ez most az én javamra billent. Szoros volt, le a kalappal mindenki előtt. Én is olvastam az esélyekről szóló előzeteseket, a dobogó volt a cél, ezek természetes dolgok, élsportolónak el kell viselni ezt a terhet. De ez nem tesz rám olyan terhet, amit ne tudnék elviselni, mert kemény magyar legény vagyok - értékelt a második helyezés után Halász Bence.