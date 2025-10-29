A Fradi szurkolói az új edzőről találgatnak, gyanús képet osztottak meg
A zöld-fehérek szurkolói már találgatják, ki veheti át Robbie Keane helyét, miután a skót Celtic FC-nél felmerült az ír szakember neve a lemondó Brendan Rodgers utódjaként. A Fradi egy gyanús képet posztolt, amelyen Dibusz Dénes és a klub korábbi legendája, Lipcsei Péter látható. A kommentelők pedig már biztosak benne, ki ülhetne le a zöld-fehérek kispadjára.
Ahogy azt korábban megírta a Ripost, egyre több találgatás lát napvilágot Robbie Keane jövőjével kapcsolatban, és nem kizárt, hogy a Fradi vezetőedzője hamarosan új kihívás elé nézhet. A skót élvonalban szereplő Celtic FC hétfőn bejelentette, hogy Brendan Rodgers lemondott menedzseri posztjáról, miután a csapat 3-1-es vereséget szenvedett a listavezető Heartstól. A glasgow-iak jelenleg nyolcpontos hátrányban a második helyen állnak, így a klub már gőzerővel keresi új vezetőedzőjét.
A skót sajtó szerint Robbie Keane neve is ott van a lehetséges utódok között. A The Scottish Sun a Coral fogadóirodára hivatkozva arról ír, hogy az ír tréner a második legesélyesebb jelölt, csak a korábban a Celticet is irányító Ange Postecoglou előzi meg.
Fradi máris megtalálta Keane utódját?
Miközben a nemzetközi sajtó Keane jövőjéről találgat, a Fradi egy gyanús bejegyzéssel borzolta a kedélyeket: a klub hivatalos oldalán megjelent egy mesterséges intelligencia által generált kép, amelyen Dibusz Dénes mellett Lipcsei Péter, a Ferencváros egykori ikonja látható. A bejegyzés rögtön találgatásokhoz vezetett, a kommentelők közül többen úgy vélik, hogy a klub ezzel utalhatott a jövőbeni edzőkérdésre.
Petit edzőnek!
– írta az egyik Fradi szurkoló.
Lipcsei Péter korábban 649 alkalommal lépett pályára zöld-fehérben, 58-szoros válogatott és négyszeres magyar bajnok (1992, 1995, 2001, 2004). Játékosként megfordult az FC Portóban és az osztrák Wüstenrot Salzburg csapatában is. 2010 és 2014 között a Ferencváros II-t, 2014–2017 között az U21-es együttest irányította, 2017 óta pedig a Soroksár vezetőedzője.
Ha Keane valóban távozna, a szurkolók szerint talán Lipcsei Péter lehet a következő Fradi-edző.
