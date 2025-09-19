Többéves mélyponton a válogatott, rossz hírt kapott Marco Rossi

A magyar labdarúgó-válogatott ráfázott az írek (2-2) és a portugálok (2-3) ellen egyaránt a hajrában kapott gólokra: az utolsó percekben elúszott idegenbeli győzelem és hazai döntetlen után Marco Rossi szövetségi kapitány csapata újabb három helyet rontott a FIFA rangsorában. A válogatott világranglista-helyezése ugyan már csak a 41., de így is messze megelőzi két világbajnoki selejtező csoportbeli riválisát.

A világranglista is tükrözi azt, ami leolvasható Szoboszlai Dominik arcáról: két meccsen három pont úszott el a hajrában Fotó: Dömötör Csaba / Nemzeti Sport

Válogatottunk legutóbb 2022 márciusában állt a 41. helyen a nemzetközi szövetség listáján, azóta – tavaly áprilistól júniusig, az Európa-bajnokságon elszenvedett első két vereségig (Svájc ellen 1-3, Németország ellen 0-2) – megjárta legjobbjaként a 26. pozíciót is.

FIFA-világranglista: már nem Argentína vezet

A Szoboszlai Dominik vezérelte magyar válogatott vb-selejtezőbeli ellenfelei közül a favorit Portugália (5. helyezés) mögött a Rossi-csapat jelenti a második erőt: Magyarország 20 hellyel előzi meg a 61. Írországot és 62-vel a 103. Örményországot.

A FIFA világranglistája élen egyébként Spanyolország (és Franciaország is) megelőzte a több mint két évig vezető, vb-címvédő Argentínát.

A magyar-portugál (2-3) vb-selejtező összefoglalója:

