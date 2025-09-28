Valter Attila nem ért célba a ruandai pokolban

A címvédő szlovén Tadej Pogacar nyerte a Ruandában rendezett kerékpáros-világbajnokság férfi mezőnyversenyét. A szám tavalyi, párizsi olimpiai negyedik helyezettje, Valter Attila nem ért be a célba a brutálisan megerőltető, 267,5 kilométeres és 5475 méter szintemelkedésű afrikai, magaslati viadalon.

Valter Attila (középen) itt még versenyben volt a pokolian nehéz körülmények között megrendezett ruandai vb-n Fotó: Getty Images

Pedig Valter Attila – aki a körülményekről előzetesen elmondta: az életükért fognak tekerni – nagyot mentve megúszott egy óriási tömegbukást (erről ITT nézhetsz meg videót), és sokáig kiválóan helyezkedett a mezőnyben, ahol igazából a rengeteg szurkolót felvonultató Mount Kigalin indult meg a lemorzsolódás.

Pogacar 105 kilométerrel a cél előtt, még felfelé is növelte tempót, a vele tartani igyekvők mind leszakadtak, a némi késéssel utána induló Isaac Del Toróval viszont együtt tudtak dolgozni. A Tour de France-on címvédő szlovén és a Giro d'Italián második mexikói közel egy perc előnyt dolgozott ki az üldözőcsoport előtt, a magyar bringás sztár pedig egy következő bolyban tekert.

Valter Attila bolyát kiintették

Az olimpiai bajnok, egy hete az időfutamban nagy fölénnyel aranyérmes belga Remco Evenepoel kerékpárcsere miatt leszakadt az első üldözősorból, ám nagy erőfeszítések árán visszazárkózott. Közben elöl Del Toro nem bírta Pogacar tempóját: a címvédő az utolsó 66 kilométerre egyedül maradt, és magabiztosan győzött Evenepoel (1:28 perc hátrány) és az ír Ben Healy (2:16) előtt - derül ki a Magyar Nemzet cikkéből.

A záró négy körre érve Pogacar előnye egy perc volt az Evenepoel vezette üldözők előtt, Valter Attila csoportja hét percre volt már ekkor. Utóbbi bolyt az utolsó három körre fordulva, közel tíz perc lemaradásnál kivették a versenyből a szervezők, így a magyar bringás nem fejezte be a viadalt.