„Pénz a zsákban, de nincs előrelépés” – keményen beszólt az újpesti legenda a lila-fehéreknek

Szinte hihetetlen, hogy a labdarúgó bajnokságnak nagy elánnal és még nagyobb reményekkel – és költségvetéssel – nekivágó Újpest ismét csak „rohan” maga után, a kitűzött célok, a várt megszerzett pontok egyelőre amott mennek. A csapat sorrendben a harmadik vereségét szenvedte el hazai pályán, és az annak idején elképzelhetetlen volt a Megyeri úton.

Az újpesti szurkolók sorrendben a harmadik hazai vereséget élték át a Megyeri úton (Fotó: Hegedüs Róbert)

Persze, mi is belefutottunk egy-egy pofonba, vesztettünk rangadót, de hogy egy nálunk gyengébbnek mondott és tartott csapattól kikapjunk, nos, az szinte elképzelhetetlen volt. Igaz, nálunk sztárok, sőt világsztárok játszottak, és volt egy Göröcs Titink, aki rendet tartott a fejekben és az öltözőben egyaránt. Jó volna, ha ma is lenne egy ilyen vezér, de – mivel nem vagyok ott az öltöző folyosón – nem tudhatom, hogy akad-e ilyen a maiak között. Persze, akkoriban másként zajlott a «dotáció», ha nem nyertél, nuku a prémium. A fizetések pedig nem ostromolták a csillagos eget

– emlékezett Sarlós András, aki öt bajnoki címet, és két Magyar Kupát nyert az Újpesttel.

Meddig tart az újpesti szurkolók türelme?

A szurkolók ott vannak a meccseken, türelmük még kitart, bár a legvérmesebb drukkerek már arról beszélnek, mi lehet az öltözőben.

„Egy biztos” – folytatta Sarlós – „arra már nem lehet hivatkozni, hogy számtalan új játékos érkezett a csapathoz, ezért nincs meg az összhang. Akkor a többi találkozón, amikor győztek vagy pontot szereztek idegenben, akkor volt megértés? Sok játékos érkezett, de ez tavaly is így volt. Akkor arról beszélt az új tulajdonos, hogy az első nyolcban kell végezni a csapatnak. Most, megerősödve, pénzzel a zsákban valahogy nem érzem az előre lépést, pedig a rajtnál úgy gondoltam, hogy akár a dobogó valamelyik fokára is felférhetünk.”

Sarlós András persze nem gondolja, hogy vége a bajnokságnak, mi több, abban bízik, hogy a lilák végre otthon is begyűjtik majd a győzelmekért járó három pontokat.

Ha kétszer is nyersz egymás után, egészen más lesz a gyerek fekvése. Mindez a riválisokra is igaz, de mi újpestiek ne a többi csapattal foglalkozzunk, hanem magunkkal! A Fradi valamennyi csapat előtt áll, legalábbis itthon, a Paks mindig jó, történjen bármi is velük, ott vannak elől. A többiekkel pedig fel kell venni a versenyt, mert egyikük sem erősebb nálunk

– összegzett Sarlós András.