„Feladjuk a leckét a Vasasnak" - szenzációra készül a megye egyes csapat

A labdarúgó Magyar Kupa-sorsolás ördöge ismét összehozta az NB II-es Vasast és a vármegyei első osztályban szereplő Mezőörsöt.

A Vasas a Mezőörs ellen folytatja Fotó: Dömötör Csaba

- Jót derültem, amikor megtudtam a sorsolás eredményét – mondta a Metropolnak Bohner Roland, a községiek egyik trénere.

A Mezőörs meglepetésre készül

Másfél éve Gera Zoltán edzőként debütált az angyalföldiek kispadján, amikor 120 perces, 1-1-es csata végén büntetőkkel (5:4) a fővárosiak léptek tovább. Idén jön a visszavágó, és mivel a Mezőörs az NB III-as Komáromot 1–0-ra megverte a korábbi fordulóban, most arra készül, hogy a második vonalbeli Vasassal is megtegye ugyanezt, azaz a legjobb tizenhat között folytassa.

Egy dolgot ígérünk: nem feltett kézzel vonulunk ki az angyalföldi gyepre. Amúgy mostanában jól megy a futball a vármegyei első osztályban, ezért revansra készülünk. Mondom ezt annak tudatában, hogy a Vasas szemre játszi könnyedséggel győzte le a kupa előző fordulójában a Puskás Akadémiát. Ha nem követjük el ugyanazt a hibát, amit 2024. februárjában, amikor átadtuk az első negyedórát Gera csapatának, akkor állíthatom: feladjuk a leckét a Vasasnak

- fogalmazott Bohner.

A szakember kiemelte, a mostani mezőörsi játékoskeret minden idők legkiválóbbja, Nagy Patrik Koroncótól történt leigazolása telitalálat, a védősorban pedig Wágenhoffer Márton óriási erősítésük.

- Erős Gáborról, a Vasas mesteréről tudom, hogy milyen típusú labdarúgást kedvel, és oktat, tudniillik annak idején többször játszottam ellene - tette hozzá Bohner mester.