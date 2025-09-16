„Feladjuk a leckét a Vasasnak" - szenzációra készül a megye egyes csapat

Tavaly február 28-án a Vasas ádáz csata végén 11-esekkel búcsúztatta a Magyar Kupától a Mezőörs együttesét, amely október 29-én a Fáy utcában kíván visszavágni ugyanebben a sorozatban.
A labdarúgó Magyar Kupa-sorsolás ördöge ismét összehozta az NB II-es Vasast és a vármegyei első osztályban szereplő Mezőörsöt.
- Jót derültem, amikor megtudtam a sorsolás eredményét – mondta a Metropolnak Bohner Roland, a községiek egyik trénere.
Másfél éve Gera Zoltán edzőként debütált az angyalföldiek kispadján, amikor 120 perces, 1-1-es csata végén büntetőkkel (5:4) a fővárosiak léptek tovább. Idén jön a visszavágó, és mivel a Mezőörs az NB III-as Komáromot 1–0-ra megverte a korábbi fordulóban, most arra készül, hogy a második vonalbeli Vasassal is megtegye ugyanezt, azaz a legjobb tizenhat között folytassa.
Egy dolgot ígérünk: nem feltett kézzel vonulunk ki az angyalföldi gyepre. Amúgy mostanában jól megy a futball a vármegyei első osztályban, ezért revansra készülünk. Mondom ezt annak tudatában, hogy a Vasas szemre játszi könnyedséggel győzte le a kupa előző fordulójában a Puskás Akadémiát. Ha nem követjük el ugyanazt a hibát, amit 2024. februárjában, amikor átadtuk az első negyedórát Gera csapatának, akkor állíthatom: feladjuk a leckét a Vasasnak
- fogalmazott Bohner.
A szakember kiemelte, a mostani mezőörsi játékoskeret minden idők legkiválóbbja, Nagy Patrik Koroncótól történt leigazolása telitalálat, a védősorban pedig Wágenhoffer Márton óriási erősítésük.
- Erős Gáborról, a Vasas mesteréről tudom, hogy milyen típusú labdarúgást kedvel, és oktat, tudniillik annak idején többször játszottam ellene - tette hozzá Bohner mester.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.