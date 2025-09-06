Marco Rossi meghúzta a váratlant: meglepő kezdőt rakott össze az írek ellen

A magyar válogatott ma este 20:45-kor (tv: M4 Sport) Dublinban kezdi meg szereplését a világbajnoki selejtezőkön, Marco Rossi szövetségi kapitány pedig már kihirdette a kezdőcsapatot, amelyben több váratlan név is szerepel. A bő keretből ugyanakkor három futballista – Dárdai Bence, Csongvai Áron és Molnár Rajmund – hiányzik, noha a bő keretbe mindannyian meghívást kaptak, az UEFA nevezési listáján azonban egyikük sem szerepel, így biztosan nem lépnek pályára Dublinban. A hiányzók közé tartozik Schäfer András is, akiről már a hét közben kiderült, hogy izomsérülése miatt sem az írek, sem Portugália ellen nem állhat Rossi rendelkezésére.

Marco Rossi kihirdette a magyar válogatott kezdőcsapatát az írek elleni vb-selejtezőre / Fotó: Getty Images

Magyar válogatott kezdőcsapata az Írország elleni vb-selejtezőre

Dibusz – Szalai A., Orbán, Nego – Kerkez, Styles, Tóth A, Bolla – Szoboszlai (csapatkapitány), Sallai – Varga B.