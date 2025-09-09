Fia egy műsorban árulta el. Ez volt Knézy Jenő utolsó kívánsága a halálos ágyán.
Egy műsorban árulta el ifjabb Knézy Jenő, hogy mi volt édesapja utolsó kívánsága a halálos ágyán – írta meg az Origo. A népszerű sportriporter a Jeszenszky-kaland adásának vendége volt, ahol többek között azt is elmondta a 2003-ban elhunyt Knézy Jenőről, hogy miután kiderült, daganatos betegséggel küzd, még akkor is a közvetítéseknek szentelte az idejét.
Még akkor is, nem velünk, a családjával töltötte a hétvégéket, hanem elment egy Haladás-Vasas NB I-es meccset közvetíteni. Ez nagyon belém égett, hogy ő még akkor is a hivatását, a fanatizmusát választotta, amikor tudta, hogy baj van
– emlékezett vissza a műsorban ifj. Knézy Jenő.
Hozzátette, amikor az édesapja adott még egy utolsó interjút, a halálos ágyán is azt mondta, neki az lenne a kívánsága, ha ezt túléli, akkor még egy meccset szeretne közvetíteni.
Az 53 éves sportriporter az édesapja mellett arról is beszélt Jenszenszky Zsoltnak, miért válaszotta ezt a pályát. Sőt, a műsorból az is kiderült, hogy dolgozott rendőrként is, legújabb szerelme pedig a festészet.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.