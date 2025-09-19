„Néhány húzása felett nem hunyhattunk szemet" – Kerkez Milosról beszélt az exedzője

Csató Sándor sokat tett azért, hogy Kerkez Milos ma a világ egyik legjobb futballcsapatában, a 20-szoros angol bajnok, hatszoros BEK/BL-győztes FC Liverpoolban szerepelhet. A 60 éves szakember 2020-tól egy éven át az ETO FC Győr edzőjeként dolgozott, és abban az időszakban a 21 éves hátvéd is a zöld-fehéreknél szerepelt.

Kerkez Milos Liverpoolban is alapembernek számít – Fotó: Liverpool FC

– Angliában alighanem megtalálta azt a végleges közegét, ahonnan szerintem már nem vezet út feljebb, hiszen az ottani futballstílus az egyéniségének a legmegfelelőbb – fogalmazott a Metropolnak a 60 esztendős, jelenleg az NB II-es Békéscsabának dirigáló szakember, aki a 16 éves Kerkezt 2020. augusztus 23-án a Dorog ellen küldte először pályára kezdőként bajnoki meccsen. Két hónappal később az ifjú játékos kisebb bajba került, amikor a Szentlőrinc elleni meccs 35. percében kiállították. Csató ekkor leült vele beszélgetni.

Nem titok, ifjúsági játékos korában akadtak olyan húzásai, amelyek felett nem hunyhattunk szemet. Később, miután bekerült a győri felnőttkeretbe, szót értett főként Priskin Tamással. Csapattársai elmagyarázták neki, mit lehet, mit tehet és mit nem, azaz egyfajta kollektív nevelés folyt. Ez akkor csúcsosodott ki, amikor a Covid-járvány miatt játékosaink 2020 márciusától három hétre közös szállodába költöztek. Ez az összezártság előnyökkel szolgált Kerkez jellem- és szakmai fejlődésében. Többször láttam, amint labdarúgóink a szállodai folyosón hosszan beszélgettek vele. Elmagyarázták neki, ne vigye túlzásba a szerelései és a becsúszásai mértékét, keménységét

– idézte fel emlékeit a szakember.

Kerkez Milos a Milannak is kellett

Csató elárulta, nagy sztori volt, amikor az AC Milan szerződtette Kerkezt. A milánói klub legendája, Paolo Maldini különgépet küldött érte.

Tudtam, hogy Milos tehetséges, de azért az AC Milan érdeklődése nem egy mindennapos dolog. A piaci értéke szinte azonnal 300 ezer euróra (117 millió Ft) ment fel, amint a milánóiak U19-es csapatában futballozott

– mesélte a szakember.

Kerkez AZ Alkmaar-időszaka – 2022 júliusa és 2023 júliusa között – után a hollandoktól a Bournemouth-hoz már 20.47 millió euróért (8 milliárd Ft) került, míg a ’Pool 45 milliót (17.5 milliárd Ft) tett le érte az asztalra.

Ezek az adatok nem túlzók, elvégre Kerkez fejlődése robbanásszerű. Becsvágyó fiatalember, az akaraterejét megsokszorozza, hogy ő is tudja: a Premier League-ben már igenis számít valakinek

– tette hozzá Csató.