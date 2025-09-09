"A szexet sem mellőzöm" - 82 éves focikapus készül a csodára

Az aktív sporttól 1983-ban visszavonult most 82 esztendős futballkapus, Lamberto Boranga októberben a hetedik ligás Treviben húz kesztyűt, és amellett gőzerővel edz a veterán atlétikai Európa-bajnokságra is.
82 évesen évesen védhet az olasz hetedosztályban Lamberto Boragna olasz kapus. Persze csak akkor, ha az edző is úgy gondolja.
A fénykorában a Fiorentina és a Perugia futballcsapatában is szerepelt játékos minden lépését ellenőrzi Marco Bonaiuti, az Internazionale korábbi kapusedzője.
Októberben egy mérkőzést játszok, aztán meglátjuk a többit. Jó érzéseim vannak, de nem tudom, hogy képes leszek-e végigjátszani a találkozót. Ugyancsak októberben részt veszek a Madeirán rendezendő veterán atlétikai Eb-n távol-, hármas- és rúdugrásban. A futballban nem akarok bohócnak tűnni, ezért természetesen az edző dönt arról, hogy védek-e. Egy dolog a biológiai kor, egy másik pedig az, ami a papíron szerepel. Vannak napok, amikor 50 évesnek érzem magam. Heti négyszer edzek, ebből egy alkalommal teljes erőbedobással. Semmi alkohol, semmi dohányzás, kevés tejet és húst fogyasztok, de a szexet nem mellőzöm. Bőséges és kiegyensúlyozott reggelivel kezdem a napot, egy csokoládé- vagy energiaszeletet ebédre elfogyasztok, étkezés után pedig mindig séta következik
– sorolta a Daily Mailnek.
Barenga távolugrásban 2008-ban 5.47 méteres ugrással megdöntötte a 65 év feletti sportolók világcsúcsát, 2012-ben, 70. születésnapja előtt néhány nappal hármasugrásban 10.75 métert teljesített. Eddig tizenegy Masters-világversenyen 10 érmet, közte öt aranyat nyert.
