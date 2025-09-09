RETRO RÁDIÓ

"A szexet sem mellőzöm" - 82 éves focikapus készül a csodára

Az aktív sporttól 1983-ban visszavonult most 82 esztendős futballkapus, Lamberto Boranga októberben a hetedik ligás Treviben húz kesztyűt, és amellett gőzerővel edz a veterán atlétikai Európa-bajnokságra is.

Megosztás
Szerző: (s)
Létrehozva: 2025.09.09. 11:30
Lamberto Boragna élsport csoda

82 évesen évesen védhet az olasz hetedosztályban Lamberto Boragna olasz kapus. Persze csak akkor, ha az edző is úgy gondolja.

FC Parma Celebrate 100 years Anniversary
Lamberto Boragna képtelen leállni az élsporttal / Fotó: Marco Luzzani

A fénykorában a Fiorentina és a Perugia futballcsapatában is szerepelt játékos minden lépését ellenőrzi Marco Bonaiuti, az Internazionale korábbi kapusedzője.

Októberben egy mérkőzést játszok, aztán meglátjuk a többit.  Jó érzéseim vannak, de nem tudom, hogy képes leszek-e végigjátszani a találkozót. Ugyancsak októberben részt veszek a Madeirán rendezendő veterán atlétikai Eb-n távol-, hármas- és rúdugrásban. A futballban nem akarok bohócnak tűnni, ezért természetesen az edző dönt arról, hogy védek-e. Egy dolog a biológiai kor, egy másik pedig az, ami a papíron szerepel. Vannak napok, amikor 50 évesnek érzem magam. Heti négyszer edzek, ebből egy alkalommal teljes erőbedobással. Semmi alkohol, semmi dohányzás, kevés tejet és húst fogyasztok, de a szexet nem mellőzöm. Bőséges és kiegyensúlyozott reggelivel kezdem a napot, egy csokoládé- vagy energiaszeletet ebédre elfogyasztok, étkezés után pedig mindig séta következik

– sorolta a Daily Mailnek.

Barenga távolugrásban 2008-ban 5.47 méteres ugrással megdöntötte a 65 év feletti sportolók világcsúcsát, 2012-ben, 70. születésnapja előtt néhány nappal hármasugrásban 10.75 métert teljesített. Eddig tizenegy Masters-világversenyen 10 érmet, közte öt aranyat nyert.
 

 

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu