Gyászol a magyar sportközösség: elhunyt Hámori László

Hámori László életének 69. évében hunyt el.
Szomorú hírről számolt be a Bors, ugyanis kiderült, hogy életének 69. évében elhunyt a PMSC egykori csatára, Hámori László.
𝙂𝙮𝙖́𝙨𝙯𝙤𝙡 𝙖 𝙥𝙚́𝙘𝙨𝙞 𝙛𝙪𝙩𝙗𝙖𝙡𝙡𝙘𝙨𝙖𝙡𝙖́𝙙
Életének 69. évében elhunyt Hámori László, a PMSC egykori csatára. A saját nevelésű támadó 1956. december 23-án született Pécsett, és pályafutását a PMSC színeiben kezdte, ahol később a felnőtt csapatot is erősítette, miközben ifjúsági válogatottként is szerepelt. Pécsi időszaka alatt, 1974 és 1977 között, összesen 24 első- és másodosztályú bajnoki mérkőzésen lépett pályára, és tagja volt az 1976/1977-es másodosztályú bajnokcsapatnak. Aktív karrierje során később a Dunaújvárosi Kohász, a Honvéd Kossuth KFSE, a Budapesti Honvéd, a Komlói Bányász, a Pécsi BTC, a Kaposvári Rákóczi és a Pécsi VSK együtteseiben is játszott. Hámori László 2025. szeptember 20-án hunyt el. Emlékét tisztelettel megőrizzük, nyugodjék békében!
– olvasható a PMFC közösségi oldalán.
