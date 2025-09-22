Gyászba borult az ország: elhunyt a Nemzet Művésze, akinek a Pom Pom meséit és A nagy ho-ho-horgászt köszönhetjük

95 éves korában elhunyt Sajdik Ferenc, Nemzet Művésze címmel kitüntetett, Kossuth-díjas magyar grafikus, karikaturista. A gyászhírt Pápai Gábor jelentette be Facebook-oldalán. "Gombóc a torkon. Itt hagyott minket "A" Sajdik Feri. 95 éves korában elhunyt a legnagyobb magyar karikaturista" - írta.

Sajdik Ferenc 95 évesen hunyt el Fotó: Pixabay

Sajdik Ferencnek köszönhetjük A nagy ho-ho-horgászt is

Sajdik grafikusi munkássága generációknak jelentett egyet "A" mesével. Nem véletlenül: ő volt A nagy ho-ho-horgász és a Pom Pom meséi egyik írója, képi világuk megalkotója, az ő figurái keltek életre és maradtak velünk örök emlékként.

Sajdik a németországi Neuenhagen bei Berlin településén született 1930. augusztus 21-én. Gyermekkorát javarészt Németországban és Görögországban töltötte. Kamaszként került Magyarországra. Eredetileg nyomdásznak készült, de hamar rájött, hogy az ő igazi életcélja a rajz és a karikatúra. A Lúdas Matyi vicclapnál, mely egy időben félmilliós példányszámban jelent meg, három évtizeden keresztül dolgozott, ugyanakkor a rajzfilm világa is egyre közelebb került hozzá. Csukás István meseíróval tökéletes szerzőpárost alkottak évtizedeken keresztül. Olyan halhatatlan rajzfilmfigurákat teremtettek együtt, mint Radírpók, Festéktüsszentő Hapci Benő, Óriástüdejű Levegőfújó, Bátor Tintanyúl, Lesbőltámadó Ruhaszárítókötél vagy a kedves, csokoládéért rajongó madár Gombóc Artúr, a Pom Pom meséi című rajzfilmsorozatból.

1977-ben kapta meg a Munkácsy-díjat, 1988-ban Érdemes művésznek választották. 2013-ban kapott Kossuth-díjat, 2023-ban pedig a Nemzet Művészei közé választották.