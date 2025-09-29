RETRO RÁDIÓ

Káosz a Fradi riválisánál, kirúgták az edzőt a hétvégi blama után

A cseh élcsapat vezetősége megelégelte a gyenge szereplést: hétfőn hivatalosan is bejelentették, hogy közös megegyezéssel szerződést bontottak a 74 éves Miroslav Koubek vezetőedzővel. A döntésre mindössze néhány nappal a Fradi-Plzen Európa-liga mérkőzés után került sor.

Szerző: Metropol
2025.09.29.
Fradi edzőváltás Plzen

A Viktoria Plzen a múlt héten még 1–1-es döntetlent játszott a Ferencvárossal az Európa-liga csoportkörének nyitányán, ám a hétvégén hazai pályán 1-0-s vereséget szenvedett a Zlín ellen. A kudarc végképp megingatta Miroslav Koubek helyzetét, a klub pedig néhány nappal a Fradi-Plzen találkozót követően bejelentette: közös megegyezéssel szerződést bontott a 74 éves vezetőedzővel. A szakember mellett segítője, Jan Trousil is távozott, a csapat irányítását ideiglenesen az eddigi másodedző, Marek Bakos veszi át.

A Fradi-Plzen Európa-liga meccsen a zöld-fehérek Pesics góljával mentettek pontot a Groupama Arénában
A Fradi-Plzen Európa-liga mérkőzés csak a kezdet volt

A Zlín elleni meccs hatalmas csalódás volt mind nekünk, mind a szurkolóknak. Úgy láttuk, a csapatnak új energiára van szüksége, ezért közösen úgy döntöttünk, hogy befejezzük az együttműködést

 – fogalmazott a klub hivatalos honlapján Adolf Sádek vezérigazgató.

Logikus, hogy nem vagyunk elégedettek az eredményekkel, különösen a bajnokságban, ahol túl sok pontot vesztettünk tíz forduló alatt. Sajnos az elmúlt néhány mérkőzésen sem volt megfelelő a teljesítményünk. Ezért egyetértettünk abban, hogy megoldást kell találnunk a sportosztályon belül.

Koubeknek nem ez volt az első plzeni időszaka: korábban bajnoki címet és Szuperkupát is nyert a csapattal, legutóbb pedig a Konferencialiga negyeddöntőjéig vezette a gárdát. Ám a mostani idényben mindössze négy győzelmet, három döntetlent és három vereséget hozott össze a csapat, ami csak az 5. helyhez elég a cseh bajnokságban. A vezetőség szerint ez messze van az elvárttól, ezért nem maradt más út, mint a szakítás.

A szurkolók most abban bíznak, hogy az edzőváltás után a Plzen új lendületet kap, mert a szezon eleji botladozások után már egyre nagyobb a feszültség a lelátókon.

Fradi az Európa-ligában

menetrend, keret, pénzdíj

 

