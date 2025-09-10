Európa-válogatott vár Bíró Attila újonc csapatára

Mint korábban megírtuk, Bíró Attila szakmai igazgató – Petrovai Márton vezetőedzővel karöltve – a honi bajnokság élvonalába vezérelte a győri pólós lányokat.

Bíró Attila a győri csapatot vezeti (Fotó: Török Attila)

Kezdésként első bajnoki találkozónkon szeptember huszadikán az Európa-válogatottal megegyező erejű magyar bajnok FTC-vel játszunk, a fővárosiakat erősíti a spanyol Beatriz Ortíz Munoz, Keszthelyi Rita, Leimeter Dóra, Vályi Vanda, Neszmély Boglárka és Gurisatti Gréta is. A tízes mezőnyben az első hat között kell végeznünk azért, hogy büszke legyen ránk Győr városa, ahol háromszázan pólóznak és hatszázan kajak-kenuznak

– nyilatkozta a Metropolnak a magyar válogatottal Eb-t nyert, vb-ezüstöt és olimpiai bronzérmet is szerzett szakvezető.

A játékosállományukkal elégedett, kiemelte a BVSC-től a Rába partjára visszatért Petik Panna felkészültségét. Igaz, jegyezte meg, még egy center jól jönne a csapatba. Esetleg kapóra jött volna Parkes Rebecca szerződtetése, akit annak idején Új-Zélandról Bíró csalogatott Magyarországra. Parkes nyáron szülőhazájában férjhez ment, de bevallotta Bírónak, hogy jelenlegi klubja, az Eger előnyösebb anyagi feltételeket kínál neki, ezért nem vált Győrre.

Arra viszont Bíró bizton építhet, hogy az U16-os magyar válogatott játékosaiként Eb-bronzérmet szerzett Svec Sába, illetve Fogarasi Léna a győri élvonalbeli újonc erőssége lehet.

Úgy tippelek, hogy velük a nem is olyan távoli jövőben a felnőtt válogatott is erősödhet, és ha így fejlődnek, a 2032-es, Brisbane-ben rendezendő nyári olimpián ott lehetnek.

A reálpolitikus Bíró szerint a Fradi mellett az UVSE, a BVSC, a Dunaújváros és az Eger tudása meghaladja a győriekét.