Ez gyorsan ment, a magyar sikerkapitány máris diadalt aratott

Bíró Attila, aki korábban a női válogatottunkkal Eb-t nyert, továbbá vb-ezüstérmet és olimpiai harmadik helyet is szerzett, már most felhívta a figyelmet a tizenhatodik életévét még be sem töltött Fogarasi Lénára.

Bíró Attila nagy sikert aratott Győrben / Fotó: Török Attila

- Garantálom, erről a győri kislányról még sok jót hallunk – jegyezte meg a Metropolnak.

A másodosztályú bajnokság ugyan még nem fejeződött be, de miután az FTC és az UVSE farmcsapata a kiírás értelmében nem juthat fel az élvonalba, ezért a Győr léphet feljebb. Az exkapitány máris kiadta a jelszót a Rába partján: a tíztagú OB I/A-ban az első idényben öt közé kell jutniuk, két-három éven belül pedig az éremszerzést nevezte realitásnak.

Mindezt játékoserősítés nélkül nehéz megvalósítani. Ezért később a Győrben született kiválóságok közül Torma Lucát, Peresztegi Nagy Kingát és Pőcze Pannát igyekszünk jelenlegi szerződésük lejártát követően hazacsalogatni

– fogalmazott Bíró, akit külföldi férfi klubok hívtak dolgozni, ám itthon maradt, mert inkább a magyar női vízilabdáért szeretne dolgozni.

A magyar női válogatottunkat nyolc éven keresztül eredményesen dirigáló szakember örömmel szólt nemzeti együttesünknek a kínai Csengduban kiharcolt Világkupa-ezüstérméről

Mindennél többet mondó tény, hogy Cseh Sándor kapitány csapata a párizsi olimpián győztes spanyolokat 10-8-ra, az ezüstérmes Ausztráliát pedig 14-10-re verte két klasszisunk, Keszthelyi Rita és Szilágyi Dorka távollétében is. A görögök elleni 13-9-es vesztes fináléban ügyes centerünk, Aubéli Tekla ujjsérülése miatt hiányzott, így aztán Rybanska Natasa jószerével magányosan harcolt a görög védőkkel.

Bíró persze emlékeztetett rá: a Los Angeles-i olimpia felé vezető úton az élenjáró válogatottak serényen fiatalítanak, így például a sportági nagyhatalom, a három nyári játékokat és 8 világbajnokságot nyert Egyesült Államok Csengduba el sem jutott, a Vk-győztes hellásziak viszont komplett válogatottal diadalmaskodtak.

A 2022-ben Vk-t nyert magyar csapatban az egyre érettebb játékot nyújtó UVSE-klasszis Faragó Kamilla - a spanyoloknak lőtt tíz gól közül ötöt szerzett! - mellett a rutinosabb egyéniségek közül Garda Kriszta, Rybanska, Vályi Vanda és Leimeter Dóra villogott, s mindez kedvező előjel a nyári szingapúri vb előtt.