Nagy az öröm, 15 éves magyar játékosról áradozik a szövetségi kapitány

A magyar női pólóválogatott június 23. és 25. között az egyesült államokbeli Long Beachen rendezendő szuperdöntőben fog játszani, miután a múlt héten kiharcolta a szerepelést. Bíró Attila együttese pénteken Athénban, 13-3-re verte Olaszországot. A meccsen pihenőt kapott extraklasszisunk, Keszthelyi Rita.

Tiba Panna (jobbra) 15 évesen remekel a felnőttek között

- Rita mellett a dunaújvárosi jelöltjeim is kikapcsolódhattak, ami rájuk is fért, hiszen sok meccset játszottak a nemzetközi porondon – jegyezte meg lapunknak Bíró Attila szövetségi kapitány. - Eddig sikeres volt, amit a Világ Kupával elterveztem. Hatból négy meccset megnyertünk, és olyan ifjú titánokat próbálhattam ki, mint az UVSE 15 éves reménysége, Tiba Panna vagy a nála egy esztendővel idősebb klubtársa, Hajdu Kata. Ők ketten már most rengeteg örömöt okoznak.

A 15 éves Tiba Panna idén az UVSE-ben is remekelt, remek fizikai adottságokkal rendelkezik, és még növésben van. Tehetséges, intelligens a medencében és azon kívül is, nagyon jó a hozzáállása a sporthoz. Ezeket mind hasznosítja a vízben. Serdülőben, ifiben és felnőttben is volt már magyar bajnok, tavalyelőtt U15-ös Európa-bajnok, 2022 nyarán pedig U16-os világbajnok lett Panna, aki 13 évesen mutatkozott be a felnőtt élvonalban.

Bíró Attila azzal is elégedett lehet, hogy első számú kapusa, Magyari Alda mellett a Fradi kapuvédője, Neszmélyi Boglárka is kiváló formában védett. A kapitány úgy véli, a legnagyobb riválissal, az amerikai válogatottal szemben már csak a pillanatnyi forma dönt.

- Az olaszokat és a görögöket leszakítottuk, ami a júliusi fukuokai világbajnokság előtt optimizmusra ad okot. Mindig alapvető kérdés, vajon a sportág egyeduralkodója, az Egyesült Államok milyen erőállapotnak örvend. Úgy érzem, már eljutottunk odáig, hogy csakis a pillanatnyi forma függvénye, vajon a magyar és amerikai válogatott közül melyik nyer az egymás elleni rangadón.