Egyszer már megtörtént a dráma: katasztrofális döntéstől féltik a magyar olimpiai bajnokot

A 91 éves egykori szövetségi kapitány, Vajda Vilmos a SZEOL-nál edzője volt Demeter Irénkének, a 27 esztendős, immáron háromszoros világbajnok kajakversenyző Kopasz Bálint édesanyjának.

A korábbi szövetségi kapitány megszólalt Kopasz Bálintról (Fotó: Mediaworks)

Az övékéhez hasonló meghitt kapcsolat Csipes Ferencé és leányáé, Tamaráé. Irénke kiváló szakember, szerető édesanya, és ez együtt egy olyan ideális közeg, aminek Bálint fia immár tizenkilenc éves pályafutása során az előnyét élvezi

– nyilatkozta a Metropolnak Vajda, aki a 2016-os riói olimpia óta követi figyelemmel Kopasz fejlődését. Brazil vízen nem került A-döntőbe, de dacosan kijelentette, megnyeri a B-döntőt. Nem sikerült győznie, de lerítt róla, hogy kettőzött erővel folytatja. Azóta olimpiai bajnok, és világversenyes érmek garmadát szerezte.

Már a júniusi racicei Eb-n kitűnt: bár az édesanyja az idei felkészítését 80 százalékos intenzitásúra hangolta, minden energiáját mozgósította azért, hogy megszerezze az ezres olimpiai táv második helyét, erről azonban 12 század különbséggel lemaradt. A múlt héten a milánói vb-n ugyanezt a küzdőképességét csillogtatta, az utolsó métereken előzte meg az ausztrál Thomas Greent, és ült harmadszor a királyi szám trónusára.

Kopasz Bálint centiméterekre lebontja az 1000 méteres feladatot édesanyjával

Kopasz a korábbi évtizedek magyar klasszisai közül az 1956-os olimpián 10 kilométeren ezüstérmes Hatlaczky Ferencre emlékezteti Vajdát, hozzátette, a mai világelitben Bálinté a legideálisabb beülésmagasság.

Elárulom a titkukat: Kopasz a futamok előtt az édesanyjával huszonöt centiméterekre lebontja az egy kilométeres feladatot

– tudatta Vajda, aki némileg aggódik amiatt, hogy ezt a számot kiveszik az olimpiai kínálatból.

Amint az Tótka Sándorral is megesett: a 2021-es tokiói játékokon 200-on nyert, mire fel a nemzetközi szövetség törölte a műsorból. Csak nehogy ugyanez előforduljon az 1000-rel, egy ilyen döntés katasztrófa lenne Kopasz esetében.

Az exkapitány arra a felvetésünkre, vajon az algyői kajakos kettes és négyes hajóban is érdekelt lehet-e, ezt válaszolta:

Párosban erre volt már példa, de az édesanyjától tudom, hogy Los Angelesig Bálint egyes hajóban ül, amivel tökéletesen egyetértek

– hangzott a szakvezető válasza.