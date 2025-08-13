Most kaptuk a lesújtó hírt: Elhunyt a 146-szoros válogatott kosárlabdázó

Hatalmas veszteség érte az országot.
Hetvenhat esztendős korában elhunyt Pálffy Tamás 146-szoros válogatott kosárlabdázó - adta hírül a magyar szövetség (MKOSZ) honlapja szerdán.
Pállfy négyszeres magyar bajnok volt - kétszer a Honvéddal, kétszer a Csepellel szerzett aranyérmet-, 1971-ben és 1972-ben pedig az Év játékosának választották.A magyar válogatottal a 1969-es Európa-bajnokságon nyolcadik volt. 2005-ben beválasztották az elmúlt 50 év 25 legjobb férfi kosárlabdázója közé.
