Most kaptuk a lesújtó hírt: Elhunyt a 146-szoros válogatott kosárlabdázó

Hatalmas veszteség érte az országot.

Szerző: K. C.
Létrehozva: 2025.08.13. 14:56
MKOSZ Pálffy Tamás gyász

Hetvenhat esztendős korában elhunyt Pálffy Tamás 146-szoros válogatott kosárlabdázó - adta hírül a magyar szövetség (MKOSZ) honlapja szerdán.

Pállfy négyszeres magyar bajnok volt - kétszer a Honvéddal, kétszer a Csepellel szerzett aranyérmet-, 1971-ben és 1972-ben pedig az Év játékosának választották.A magyar válogatottal a 1969-es Európa-bajnokságon nyolcadik volt. 2005-ben beválasztották az elmúlt 50 év 25 legjobb férfi kosárlabdázója közé.

