Váratlan fordulat: a csúcsrangadó előtt távozik a Ferencváros szélsője

A 30 éves támadó sorsa már sejthető volt, hiszen a nyári ausztriai edzőtáborba sem vitte magával a szakmai stáb, és a Bajnokok Ligája-selejtező keretében sem kapott helyet. Kedden a Ferencváros hivatalos közleménye tette pontot az ügy végére: Adama Traoré távozik a klubtól.

Adama Traoré távozik a Ferencvárostól (Fotó: fradi.hu)

Az m4sport.hu információi, valamint török és afrikai sajtóhírek szerint a mali játékos a török élvonalban, a Genclerbirligi csapatánál folytathatja pályafutását.

Traoré 2022 júliusában érkezett a moldáv Sheriff Tiraspoltól, első idényében pedig rögtön meghatározó emberré vált a Fradiban. Később azonban visszaesett a teljesítménye, sérülések is hátráltatták, de így is fontos szereplő maradt: a legutóbbi szezonban 45 tétmérkőzésen 8 gólt szerzett és 4 gólpasszt adott.

Két év alatt három bajnoki címet nyert a magyar rekordbajnokkal, szerepelt az Európa-liga és a Konferencia-liga főtábláján, összességében pedig 118 tétmeccsen húzta magára a Fradi mezét. A mérlege 40 gól és 20 gólpassz – számok, amelyekkel örökre beírta magát a klub közelmúltjába.