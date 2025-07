Két kihagyott büntető egymás után: „Próbáltak vigasztalni” – Vécsei Bálint így élte meg karrierje kudarcát

A labdarúgás ritkán kínál második esélyt, Vécsei Bálintnak ez mégis megadatott. A CFR–Paks Európa-liga-selejtező 65. percében 1-0-s hazai vezetésnél büntetőt kapott Bognár György együttese. A büntetőt Vécsei vállalta, ahogy tette korábban a Ferencváros elleni kupadöntőben is. Akkor hős lett, most tragikus hős. Első próbálkozását elvetődve, lábbal hárította Hindrich Ottó, a hazaiak kapusa, a játékvezető viszont szabálytalanság miatt újrarúgatta a tizenegyest. A középpályás másodszor is odaállt – és ezúttal mellé lőtt. A lehetőség elszállt, a Paks végül 3-0-ra kikapott Kolozsváron, ezzel pedig az is biztossá vált, hogy Bognár György együttese kiesett az Európa-liga-selejtezőből és a Konferencialigába folytatja a nemzetközi szereplést.

Vécsei Bálint kétszer is büntetőt hibázott a CFR–Paks Európa-liga-selejtező visszavágóján – Fotó: NurPhoto via AFP

Nehéz most megszólalni. Tegnap este még álmodtam is erről a szituációról, hogy lesz egy ilyen helyzet és be fogom rúgni. Ezért különösen fájó, hogy nem így történt. Úgy éreztem, visszajöhettünk volna a mérkőzésbe ezzel a góllal. Az azt megelőző húsz percben nyomást gyakoroltunk rájuk, a játék az ő térfelükön zajlott és bár nagy helyzeteink nem voltak, ez egy óriási lehetőség volt, hogy visszajöjjünk a mérkőzésbe

– mondta Vécsei Bálint a Magyar Nemzetnek a mérkőzés után.

Szerintem nyílt maradt a meccs, így is jöttünk ki a második félidőre. Gőzerővel mentünk előre és ebből lett a büntető. A második gól után viszont már azt éreztem, hogy nehéz lesz. A fejekben sem volt már ott az, hogy ezt még meg lehet fordítani

– folytatta a Paks középpályása.

Vécsei Bálint 11-ese óriási esély volt

Az elsőt középre akartam emelni. Tudtam, hogy a kapus valamelyik oldalra el fog vetődni, de sajnos otthagyta a lábát. A másodiknál a jobb oldalra céloztam, laposan akartam rúgni, de csúszós volt a pálya, és végül mellé ment. Azért álltam oda másodszor is, mert magabiztos voltam, és tényleg azt éreztem, ha lesz büntető, azt én be fogom rúgni

– tette hozzá a mérkőzés után.

Próbáltak vigasztalni, ilyenkor ez természetes, de csak annyit tudok mondani, hogy nagyon sajnálom.