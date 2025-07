Új testőre árulta el, Messi hol folytathatja

Messi még nem végzett

Természetesen több lehetőség is felmerül, amikor az újságírók Messi jövőjével kapcsolatban elmélkednek. Az elmúlt napokban nagy sikerei színhelye, az FC Barcelona is szóba került. Az Origó legújabban arról ír, hogy a szaúdi al-Ahli komolyan tárgyal Lionel Messi leigazolásáról, és a párizsi L’Équipe szerint az egyeztetések már hetek óta zajlanak az arab klub képviselői és az amerikai Inter Miami csapatkapitánya között. Messi fejével gondolkodva két cél lebeghet a szemei előtt: újabb sikereket elérni egy klubbal, valamint jó állapotban megérkezni a 2026-os világbajnokságra. Innen megközelítve a dolgokat, egy esetleges klub- és kontinens váltás nem biztos, hogy okos ötlet volna. Ráadásul - ha De Paul is érkezne - egy erősödő Inter Miamival talán előrébb léphetne az MLS-ben és a CONCACAF Bajnokok Ligájában is. Ne feledjük, alsóházi csapatot hozott fel Amerikában, a klubvilágbajnokságon pedig csodás szabadrúgásgóljával a jóval esélyesebb FC Portót is kiejtette. Egy újabb testőrrel még inkább a gólszerzésre koncentrálhatna.