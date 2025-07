Klopp után a klub-vb sztáredzője is páros lábbal beleszállt a tornába

Jürgen Klopp nemrég a futball történetének legrosszabb ötletének nevezte az Egyesült Államokban zajló, 32 csapatosra hizlalt és egymilliárd dollár összdíjazású klubvilágbajnokságot. A német sztáredző legalább nem érintett (legfeljebb a Red Bull Salzburg főszponzorának globális futballfőnökeként), de annál nagyobb mélyütés a nemzetközi szövetség számára, hogy megerősítette exkollégája kritikáját Josep Guardiola is, aki a nyolcaddöntős Manchester City vezetőedzőjeként főszereplő a résztvevők nyári pihenését keresztülhúzó klub-vb-n.

Jürgen Klopp (balra) és Pep Guardiola szerint is túlterhelik a focistákat a klub-vb-n / Fotó: Getty Images

Klopp után Guardiola is megerősítette, hogy az amúgy is túlterhelt focistáknak nyilván anyagi érdekből kötelezővé tett klub-vb nagyon visszaüthet. A katalán tréner a The Athleticnek elmondta: a közös angliai időszakukban gyakran beszéltek arról, hogy a csapatok csak kevésbé zsúfolt versenynaptárral, több pihenővel produkálhatnának jobb játékot.

Guardiola egyetért a klub-vb-t savazó Klopp-pal

Nem leptek meg a klubvilágbajnokságról tett megjegyzései, értem őt és tiszteletben tartom.

Hihetetlenül jó a kapcsolatom Jürgennel, hosszú éveken át rivalizáltunk. Megértem az érvelését, ugyanakkor mi edzőként csak tesszük a dolgunkat. Követjük a FIFA, az UEFA, a Premier League vagy éppen a Serie A szabályait. Menedzserként nem mi szervezzük a versenyeket. De ha már itt vagyunk, büszkék vagyunk rá – mondta kicsit elvéve a Klopp-kritika élét Guardiola, aki persze nagyon is egyetért kollégájával, miután tavaly éppen egy rendkívül megerőltető idény után veszítette el aranylabdás középpályását, a keresztszalag-szakadást szenvedett Rodrit.