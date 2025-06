Aggódhat Sallai Roland, igazi világsztárt hoznak a nyakára

Egybehangzó angol és német sajtóhírek szerint a Bayern München 29 éves szélsője, Leroy Sané nem hosszabbítja meg a nyáron lejáró szerződését a bajorokkal. Sajtóhírek, köztük a The Athletic szerint a négyszeres német bajnok futballista a Galatasarayban folytatja a pályafutását. Sané képviselői már Isztambulban vannak, ahol hamarosan pont kerülhet az ügy végére. A korábban a Manchester Cityvel is bajnok szélső több helyről kapott ajánlatot: Arsenal, a szaúdi al-Hilal, de a török Fenerbahce is megkereste. Sané végül Sallai Roland csapatával egyezik meg, és hároméves szerződést ír alá.

Sallai Roland újabb kihívással fog szembenézni Fotó: Anadolu via AFP

Sané 2020-ban csatlakozott a Bayernhez, négy Manchester Citynél töltött szezon után tért vissza a Bundesligába, miután korábban a Schalke akadémiáján nevelkedett. A Citynél Pep Guardiola irányításával két Premier League-címet nyert, mielőtt a Bayernhez csatlakozott volna 49 millió euróért.

Sane három egymást követő Bundesliga-címet nyert a Bayernnel, és rendszeresen játszott annak ellenére, hogy a klubnál több váltás történt a kispadon, 220 mérkőzésen 61 gólt és 55 asszisztot jegyzett.