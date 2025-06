Elátkozott mezt kapott a Fradi edzőjének fia a BL-csapatnál

A Chelsea szerda este bejelentette Liam Delap érkezését, a támadó az első osztályból kieső Ipswichből 35,5 millió fontért vált klubot, és új szerződése 2031-ig szól. A Delap név itthon, különösen a Ferencváros háza táján lehet ismert: Liam édesapja, Rory Delap jelenleg az FTC másodedzője.

Liam Delap könnyen túlszárnyalhatja édesapja karrierjét Fotó: NurPhoto via AFP

Az óriási bedobásairól ismert Rory Delap a Stoke Cityben több mint 200 mérkőzést húzott le. Robbie Keane jelenlegi segítője korábbi gerelyhajító-ígéretként pontrúgással felérő bedobásokkal okozott veszélyt az ellenfél kapuja előtt. Ikonikus technikája nagy hatással volt a labdarúgásra, ma már egyre több csapatnál alkalmaznak bedobásedzőt.

Liam Delap jól ismert társasághoz csatlakozik

Rory Delap fia a Derby Country, majd a Manchester City akadémiáján sajátította el az alapokat, utóbbinál csapattársa Cole Palmer, míg edzője Enzo Maresca volt – előbbi most a Chelsea legnagyobb sztárja, míg utóbbi az együttes vezetőedzője. Kölcsönben három angol másodosztályú gárdánál is szerepelt – köztük stílusosan a Stoke-nál. 2024 júliusában végül az Ipswich 15 millió fontot fizetett érte, így megkapta a lehetőséget az első osztályban. Noha Kieran McKenna együttese simán kiesett, Delap megmutatta magát: csapata góljainak 33 százalékát szerezte (12), és tavasszal már arról lehetett olvasni, hogy Thomas Tuchel, az angol válogatott szövetségi kapitánya is felfigyelt rá – írta a Magyar Nemzet pár nappal ezelőtt.

Delap a 9-es mezszámot kapta a Chelsea-nél, ami jól jelzi, hogy akár már a következő idényben szerepelhet a kezdőcsapatban. Ugyanakkor a szurkolók remélik, hogy végre megtörik a mezszám okozta átok a klubnál: korábban Gonzalo Higuaín, Pierre-Emerick Aubameyang, Álvaro Morata és Ferrán Torres is szenvedett a kilences szerelésben.

A támadó pedig már az első bajnokin kezdhet is, miután az első számú támadó, a botrányhős Nicolas Jackson az eltiltását fogja tölteni.

Our new No.9. 😍 — Chelsea FC (@ChelseaFC) June 5, 2025

Akár apjával is találkozhat a BL-ben

Extrém forgatókönyv lenne, de ősszel apa és fia a Bajnokok Ligájában akár találkozhat is, amennyiben a Ferencváros mindhárom selejtezős párharcát megnyeri a sorozatban. A magyar bajnok végig kiemelt lesz, így erre az elmúlt évekhez képest talán nagyobb esély kínálkozik. A Chelsea csak az alapszakaszban kapcsolódik be.