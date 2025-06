Bajban lesz a Fradi, nyáron bukhatja a gólkirályát

– Nála az Európa-liga góllövőlistája az, ami figyelemre méltó, hiszen megosztott második helyezést ért el. Ennek nemzetközi szinten is van súlya, ha beindul a nemzetközi átigazolási piac, ez majd megteszi a hatását, hasonlóan a korábbi évekhez, most is lesz érdeklődés utána. Esetében olyan szakmai és anyagi kondíciójú külföldi ajánlatnak kell befutnia, ami mind a klub és a játékos számára is abszolút előre mutató. Csak ilyen esetben gondolkozna el a csapatváltáson – árulta el az M4Sportnak Paunoch Péter, a csatár ügynöke.