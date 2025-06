Horgászás és favágás, Kerkez Milos beavatta titkaiba az FC Liverpoolt

Az FC Liverpool labdarúgócsapatában folytatja pályafutását Kerkez Milos. A 21 éves magyar válogatott hátvéd az elmúlt szezonban a szintén angol Bournemouth mindegyik bajnoki mérkőzésén pályára lépett, két gólja és hat gólpassza volt, remek teljesítményt nyújtott, ezzel bekerült a szezon álomcsapatába.

Kerkez Milos a Liverpoolnál folytatja Fotó: Andrew Powell

A Liverpoolnak így már három magyar játékosa van: Kerkez mellett a magyar válogatott eddig is ott futballozó csapatkapitánya, Szoboszlai Dominik, illetve a szintén frissen igazolt kapus, Pécsi Ármin. A liverpooli klub honlapja, kilenc érdekességet gyűjtött össze az ifjú hátvádról, többek között megjegyzi, Szoboszlai Dominik a legjobb barátja a futballisták közül.

Kerkez Milos szívesen horgászik

Kerkez a Liverpool 8-as számú játékosát tartja az egyik legjobb barátjának a futballban - írja a hivatalos honlap. Várhatóan ez a kapcsolat még szorosabbá válik, most, hogy a válogatott után klubszinten is csapattársak lettek. „Dominikkal nagyon közel állunk egymáshoz. A válogatottban egy játszunk, és sokat beszélgetünk. Az elmúlt néhány hónapban sokat dumáltunk, SMS-eztünk, telefonáltunk, és nagyon szoros kapcsolatot ápoltunk. Már azelőtt is közel álltunk egymáshoz, hogy a Bournemouthhoz kerültem.”

A cikkből az is kiderült, hogy Kerkez minden nyáron Szerbiába utazik, hogy elszakadjon a profi futballal járó nyomástól. Ezeken a magányos pihenőhelyeken horgászással, kempingezéssel és favágással tölti az idejét, a mobiltelefonját egyáltalán nem használja. „Amikor visszatérsz, motiváltabb vagy, több energiád van, hogy többet teljesíts a pályán” – magyarázta.

Két kutyája is van, Maximus és Had.