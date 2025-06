5 ok, ezért telitalálat Kerkez Milos a Liverpoolnak

4. Védőként felér egy jó támadóval is

A legtöbb rivális ellen fölényben játszó Liverpoolban különösen fontos, hogy a védők is kivegyék a részüket a támadásépítésből és -befejezésből. Kerkez ebben is bizonyította már a hatékonyságát: a bajnokság 9. helyén végzett Bournemouth-nál is két góllal és hat gólpasszal zárta a 2024/25-ös idényt. A PL-mezőnyben csak három védő készített elő több találatot a játékostársainak.

5. Hosszú távon még tovább fejlődhet

Noha Kerkez már most, 21 évesen is magas szintet képvisel a posztján, de a statisztikái alapján még fejlődik. Különösen védekezésben van potenciálja a további javulásra, azon belül a fejjátékban és a labda nélküli helyezkedésben – éppen azokon a területeken, amikről sokat tanulhat a posztja eddigi egyeduralkodójától, a Liverpoolt nyolc éve szolgáló, 84-szeres skót válogatott Andy Robertsontól.