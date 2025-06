Három érdekesség a Fradi zűrös szezonjából, Kubatov Gábor őszintén elmondott mindent

Évértékelő interjút adott a Ferencváros YouTube-csatornájának Kubatov Gábor. A FTC elnöke Orosz Pál vezérigazgatóval és Hajnal Tamás sportigazgatóval tekintette át a szezont, amely – mint azt elismerték – zaklatott, zűrös volt. Idehaza nem sikerült a duplázás, a kupában csak ezüst jutott a csapatnak. A legfontosabb azonban a bajnoki cím, melynek köszönhetően a BL-selejtezőben indul a Fradi. A gárda sorozatban hetedszer lett aranyérmes, az utóbbi évekhez képest sokkal izgalmasabb hajrában.

Az utolsó fordulóban lett meg a Fradi focistáinak 36. aranya Fotó: Pal Gollner

A Metropol kiválasztotta az interjú három érdekes részét.



1. Százmilliókért adtak el edzőket

Kubatov Gábor elismerte, a szereplésen meglátszott, hogy egy év alatt három edzője is volt a csapatnak. Tavaly májusban Dejan Sztankovicsot vásárolta ki a Szpartak Moszkva, majd december 31-én jelentették be, hogy Pascal Jansen is elmegy, ő a New York FC-hez távozott. Értük az elnök szerint 600 millió forintot kapott a klub. Robbie Keane azért is tűnik jó választásnak, mert rajta látták, hogy nagyon szeretne a Ferencvárosnál dolgozni.

2. Visszatartották a Fradi játékosainak a pénzét

A csapat februárban mélyponton volt, a Puskás Akadémia és a Paks elleni rangadókat is elveszítette. Kubatov Gábor ekkor ült le a csapattal, s hozott kemény döntéseket. Kijelentették, hogy visszatartják a focisták győzelmi prémiumát, amit csak akkor kapnak meg, ha bajnokok lesznek. Ezt követően, február végétől egyáltalán nem veszített a bajnokságban az FTC. A vezetők mosolyogva elismerték, a bajnoki ünneplés után mámorító érzés volt a fizetés gombot megnyomni, s elutalni a játékosok prémiumát.



3. Harc az MLSZ-szel

A videóban kifejtették, miért lehet káros a klubra nézve a Magyar Labdarúgó-szövetség új szabályrendszere. A klubok csak akkor kapnak 500 millió forintot, ha minden egyes meccsen a pályán lesz minimum öt magyar labdarúgójuk. A Fradi vezetői szerint ez a tervezet nem átgondolt. Kiemelték többek között, hogy a szezon felfedezettjét, Tóth Alexet így nem biztos, hogy el tudják adni, mivel ő is kelleni fog a szabály betartásához. Légióst pedig nehezebb lesz igazolni, mivel őket így többször ültetnék a lelátóra, s emiatt lemaradnának a meccspénzről. Arról nem is beszélve, hogy az edzők is kényszerhelyzetben lesznek, választaniuk kell majd a legerősebb kezdőcsapat és a szabály betartása között.