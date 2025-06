Kitálalt a Fradi-kapus, maradt benne hiányérzet a válogatott szereplése után

Bálizs Bence szerint úgy kell felfogni a magyar jégkorong-válogatott bennmaradását az „A-csoportos” világbajnokságon, mint egy lehetőséget, hogy továbbfejlődjön a csapat. A történelmi sikerhez az is kellett, hogy a svájciak az utolsó körben legyőzték és ezzel kiejtették Kazahsztánt – a Fradiba igazolt kapus pedig a Magyar Nemzetnek nyilatkozva elmondta: jobb szerette volna a jégen megélni a nagy cél elérését, nem az amszterdami repülőtéren izgulni a kazah vereségért.

Bálizs Bence szerint a Fradi ICEHL-szereplése is segít majd a válogatottnak (Fotó: Ritzau Scanpix via AFP)

A válogatott első számú kapusa azt mondja, hogy a világbajnokság előtt egyértelműen a bennmaradás volt a cél, ugyanakkor azt nehezen lehetett előre „kimatekozni”, hogy ezt hogyan érik majd el.

„Nem szabad arra alapozni, hogy egy meccset megnyersz és akkor megvan a bennmaradás. Azt tudtuk, hogy több olyan mérkőzésünk lesz, ahol van esélyünk a pontszerzésre, én például az első, németek elleni meccsről is úgy gondolkodtam, hogy miért ne szerezhetnénk pontot tökéletes játékkal. Meg kell célozni az öt-hat pont megszerzését, mert a hárommal a penge élén táncolsz és nem biztos, hogy a te kezedben van a sorsod. Ez be is bizonyosodott, és hazafelé az amszterdami repülőtéren izgulhattunk a svájci sikerért.

Nagyon rossz tehetetlenül nézni, hogy a sorsodról döntenek a jégen, nem is nagyon néztem a meccset, csak figyeltem a többieket. Persze a végén nagy volt az öröm, még ha nekem kicsit szúrja is a szemem, hogy nem mi döntöttünk a sorsunkról. Nem szeretek csak úgy kapni valamit

– mesélte a kapus.

Erősödhetnk a Fradi-játékosok

