A pályán jelentette be az örömhírt Szoboszlai Dominik: apa lesz!

A 24 éves futballista öröme még a Liverpool 3-2-es vereségét is feledteti. Szoboszlai Dominik elképesztő gólt lőtt, majd ezt követően hatalmas örömmel jelentette be a hírt, hogy feleségével gyermeket várnak: tette mindezt a pályán, labdával a pólója alatt, hüvelykujját a szájába véve, egy kisbabát utánozva.

Szoboszlai Dominik és felesége gyermeket várnak Fotó: CameraSport

A Bors számolt be róla, hogy a fiatalkora óta Premier League-aranyra áhítozó Szoboszlai Dominik most a földkerekség legboldogabb embere. Hamarosan apuka lesz, hiszen feleségével, Buzsik Borkával közösen várnak gyermeket, amit a futballista felesége is megosztott egy posztban, nem sokkal férje zseniális alakítása után.

Az Instagramon közzétett fotómontázson tökéletesen látszik Borka gömbölyödő pocakja, és ennél boldogabban már nem is ölelhetnék át egymást.

Mi 3-an

– írták a képekhez.

A csodahír ám, csupán véletlenül derült ki a világ számára, Szoboszlai ugyanis csak beadásnak szánta, nem pedig gólnak rúgását.

Őszintén szólva beadásnak szántam, nem a kaput céloztam, de nagyon örülök, hogy bement

– mondta, majd hozzátette, hogy mindent megtesznek, hogy szépen búcsúzzanak a szezontól. A bajnok Liverpool vasárnap hazai pályán, a friss FA Kupa-győztes Crystal Palace ellen zárja a Premier League idei kiírását – írja a Bors.