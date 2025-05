Új megállóval bővült Budapest városnéző buszjárata

A 10-es számú megálló – nem véletlenül Puskás Ferenc mezszáma – ezentúl kényelmes hozzáférést biztosít Magyarország legnagyobb sport- és rendezvényhelyszínéhez, valamint a legendás focista életét bemutató Puskás Múzeumhoz.

Fotó: Nemzeti Sportügynökség Nzrt.

„Büszkék vagyunk arra, hogy a világ egyik legismertebb futball-legendájának nevét viselő stadion immár ilyen formában is közelebb kerülhet a hazánkba látogató vendégekhez” – hangsúlyozta Bíró Péter, a Nemzeti Sportügynökség elnök-vezérigazgatója a sajtótájékoztatón.

A látogatók nemcsak a stadiontúrán vehetnek részt, hanem megtekinthetik a több mint 400 relikviát felvonultató Puskás Múzeumot is, amelyet mostantól minden nap 10 és 18 óra között várja az érdeklődőket. Hamarosan érkezik a múzeum saját mobilalkalmazása is, kilenc nyelvű fordítási lehetőséggel.

„Személyes tapasztalatból tudom, hogy a Puskás Aréna is érdekes lehet a külföldieknek, főleg, ha kiaknázzuk azt a lehetőséget is, hogy 2026-ban itt lesz a Bajnokok Ligája-döntő” – emelte ki Török István, a City Sightseeing Budapest ügyvezető igazgatója.

A buszok közvetlenül a stadion mellett állnak meg, a parkosított környezetben pedig sportolási és kikapcsolódási lehetőségek is várják a látogatókat. A jegyek ráadásul sétahajózást és gyalogtúrát is tartalmaznak – most már a magyar futball egyik legnagyobb alakja előtt tisztelgő megállóval kiegészítve.