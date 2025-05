"Egy bíróval volt jobb a Fradi" - Bognár Gyögy kifakadt a vesztes rangadó után

Hajmeresztő izgalmak után, emberhátrányban fordítva nyert a Fradi 3-2-re Pakson a labdarúgó NB I 31. fordulójában. Két körrel a vége előtt így három pont maradt a címvédő előnye az üldöző Puskás Akadémia előtt. A fordulatos rangadó utáni nyilatkozatokból kiderült: a két edző máshogy látta a meccset.

Bognár György szerint a Fradi éppen "egy bíróval" volt jobb a Paksnál Fotó: Török Attila/Nemzeti Sport

A 89. percben emberhátrányból egyenlítő, majd a hosszabbításban mégis alulmaradt Paks vezetőedzője, Bognár György szerint Bogár Gergő játékvezető következetlen volt a hazaiak kárára.

Kicsit feszült vagyok, nem érdemeltünk vereséget, de egy bíróval jobb volt a Fradi.

A piros lapot is lehet vitatni, de elsősorban nem arra gondolok: következetlen volt a bíró, rengeteg szabálytalanságot nem adott meg nekünk, az ellenfélnek meg mindent befújt. A pontrúgásoknál meglátszott, hogy az öt hiányzó sérültünk közül négy nagyon jó fejelő. Remélem, közülük legalább ketten felépülnek szerdára (akkor 19 órától a Puskás Arénában, a Magyar Kupa döntőjében csap össze a Paks a Fradival – a szerző). Kicsit a cseréink is ennek szóltak, hogy akkor is meglegyünk. Remélem, kiegyenesedünk és ott is jó meccset tudunk játszani – mondta Bognár György az M4 Sport adásában.

Cseréi repítették a Fradit

Ferencvárosi kollégája, Robbie Keane az első félidei játék láttán is csak a hibádzó befejezésekkel volt elégedetlen. Ezen aztán változtattak a cseréi: az egyaránt vesztes állásnál, az 56. percen beállt Mohammad Abu Fani két gólpasszal, Lenny Joseph pedig két góllal vette ki a részét a bajnoki címvédés szempontjából kulcsfontosságú győzelemből.

Örülök, hogy a csapat végre azt a karaktert mutatta, amiről már régóta beszélek. Nagyon jól szálltak be a cseréink is, meghozták a szükséges pluszt

– emelte ki a Fradi ír edzője.

Az NB I élcsoportja két fordulóval a vége előtt: 1. FTC 63 pont, 2. PAFC 60, 3. Paks 55.