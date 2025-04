„Hatalmas élmény volt” – Szemétszedéssel ünnepelte az Eb-sikert a magyar szakaszvezető

A szabadfogású birkózó a 97 kilogrammos súlycsoportban szerzett bronzérmével nemcsak a sportvilágban, hanem katonatársai körében is hatalmas elismerést vívott ki magának. A Zrínyi Miklós laktanyában külön köszöntötték a sportolót.

Végh Richárd a sikeres Európa-bajnokság után szemetet szedett Fotó: Róth Tamás

„Minden pillanatát élveztem, nagyon sokan gratuláltak, hatalmas élmény volt számomra ez az Európa-bajnokság. Tényleg éremért mentem, de meglepetés is volt az eredmény. Nagyon örülök, hogy így sikerült. Ez most hatalmas motivációt adott” – mesélte Végh Richárd, akinek célja egyértelmű: kijutni a 2028-as olimpiára.

Mint mondta, lépésről lépésre halad – jelenleg a júniusi magyar bajnokságra készül, majd iráni edzőtábor és az év végi világbajnokság következik. Végh egyébként sokoldalú sportember: 2018-ban, mindössze 17 és fél évesen, junior világbajnoki címet szerzett szumóban. Elmondása szerint az ott szerzett tapasztalatait a birkózásban is tudja kamatoztatni.

„Maradjunk annyiban, hogy a szumó megtanított arra, hogyan védekezzek az ellen, hogy letoljanak a szőnyegről. Remélem, lesz még alkalmam szumózni, de most a birkózás az első” – tette hozzá.

Az Eb-bronzérmes birkózó azonban nemcsak a sportban bizonyít: alig néhány nappal a verseny után már újra egyenruhában állt szolgálatba. Részt vett a Te szedd! – Önkéntesen a tiszta Magyarországért programban is, ahol bajtársaival együtt szemétszedéssel hívta fel a figyelmet a környezettudatosság fontosságára.

„Fontos számunkra a társadalmi felelősségvállalás is, hogy kiálljunk a jó ügyek mellett” – mondta Krizsán Szabolcs őrnagy, a Magyar Honvédség Sportszázadának parancsnoka. „Most egy nagyobb területet tisztítunk meg Kőbányán, vb- és Eb-érmes sportolókkal, akik mind az első Sportszázad tagjai. Végh Richárd szakaszvezető is csatlakozott, ami külön öröm számunkra. Hatalmas teljesítmény volt az ő bronzérme, és ahogy hazatért, máris jött dolgozni, részt venni ebben a közös akcióban.”

A Sportszázad tagjai nemcsak a versenyeken állnak helyt, hanem a közösségi szerepvállalásban is példát mutatnak. Végh Richárd pedig élő példája annak, hogy a katonai szolgálat és a sportkarrier kiválóan megfér egymás mellett – sőt, erősítik is egymást.