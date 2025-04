Nem üres gesztus volt: ezért énekelte Szoboszlai edzője az elődje, Jürgen Klopp nevét – Videó

A Liverpool bajnoki címének ünneplése közben Szoboszlai Dominikék jelenlegi vezetőedzője, Arne Slot viszonozta elődje, Jürgen Klopp tavalyi gesztusát.

Szoboszlai edzője, Arne Slot az elődje, Jürgen Klopp nevét énekelte Fotó: Liverpool FC

Akkor a távozó német közönségkedvenc tréner úgy köszönt el az Anfield népétől, hogy a mikrofont magához ragadva a holland utód nevét énekelve vezényelte a Pool-drukkereket, mintegy átadva a stafétát Szoboszlaiék következő trénerének.

Jurgen Klopp adalah orang pertama yang menyambut Arne Slot di Liverpool dan Jurgen Klopp adalah orang pertama yang diapresiasi Arne Slot dalam raihan gelar pertamanya di Liverpool ❤️ pic.twitter.com/oP91WA0iTx — Seputar Liverpool FC (@Seputar_LFC) April 27, 2025

Most Slot is hasonló előadásra vállalkozott: az öröm perceiben Kloppot éltette a nevét skandálva.

Slot singing about Klopp 😭❤️❤️❤️ pic.twitter.com/L5J9oj0ZIU — Bradley (@BradleyLFC24v3) April 27, 2025

„Azért tettem, amit az érkezésem előtt csinált.

Szerintem ilyet még egyetlen menedzser sem tett korábban. Mindenképpen segített nekem, de leginkább azzal, amit maga mögött hagyott, és azzal a kultúrával, amit maga után hagyott ebben a csapatban.

„A játékosok minősége mindenkinek nyilvánvaló volt, de a kemény munka kultúrája – nemcsak a futballisták, de a stábtagok részéről is – hihetetlen volt, és ez az egyik oka mindannak, amit ebben a szezonban elértünk. Azt hiszem, ez egy szép pillanat volt megköszönni neki is mindezt” – indokolta Slot a Klopp felé gyakorolt szép gesztusát.

A Transfermarkt adatbankjában érdekes adalékot lehet találni ezzel kapcsolatban.

Szoboszlaiék titka, hogy együtt maradtak

A világ nemcsak legerősebb, de leggazdagabb focibajnoksága is a Premier League, és miközben a vetélytársak szezononként eurószázmilliókat költenek új játékosokra, pár éve Klopp és most Slot bajnokcsapata is kivételt jelent a nagy pénzszórás közepette. Amikor a Liverpool legutóbb, a 2019–20-as szezonban aranyat nyert, akkor mindössze 11 millió eurót (4,5 milliárd forint) költött az epizódszereplő Takumi Minaminóra és Sepp van den Bergre, most pedig a 2024–25-ös bajnokságban csak 12 millió eurót (4,9 milliárd forint), az olasz Federico Chiesára, aki eddig csak pár percet játszott a bajnokikon.

Tanulságos, hogy az átgondoltan, hosszú távon építkező klub az utóbbi évek összkiadásai tekintetében is némely vetélytársa töredékéből épít csapatot (többet költött az utóbbi években a Chelsea, a Manchester City, a Manchester United, a Tottenham, az Arsenal, az Aston Villa, a West Ham, a Newcastle, sőt a Brighton is). Ráadásul a Pool éppen akkor éri el a legnagyobb sikereit, amikor – vélt vagy valós erősítések helyett – a változtatások helyett együtt tartja a keretét.