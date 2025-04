Óriási bejelentést tett David Beckham, beindultak a találgatások

A sztárfocista hatalmas bejelentést tett, a rajongókat is megdöbbentette, hogy látszólag karrierváltásban gondolkodik – írja a Woman’s Day. Úgy tűnik, a focipályát kamerára és mikrofonra cserélte, hiszen pár napon belül megjelenik saját talkshowja. David Beckham a híres házigazdák és műsorvezetők helyére pályázik, a Beckham & Friends Live című műsorának első részét május 6-án közvetítik.

David Beckham 49 évesen jött rá, talán a médiában kéne elhelyezkednie Fotó: Northfoto

A labdarúgó hasznosítja a sportról szerzett tudását, valamint szórakoztató személyiségét. Az adás élőben megy majd, a legenda és sztárvendégei és a Bajnokok Ligája meccseit nézik meg és tárgyalják ki. Elsőként a Liga elődöntőjét az Inter Milan és a Barcelona között május 6-án, kedden, utána egy nappal pedig a Paris Saint-Germain és az Arsenal közötti mérkőzésről fog szólni a talkshow.

A rajongók izgatottan várják, hogy a focista újra megjelenjen a képernyőn, most azonban nem a pályán, hanem egy beszélgetős műsor keretein belül. El is indultak a találgatások, kiket fog meghívni David Beckham a gazdag és színes baráti társaságából. A rajongók tippjei/vágyai között szerepel Gordon Ramsay, Tom Cruise és Ryan Reynolds is, ugyanakkor még nem érkezett hivatalos bejelentés arról, ki lesz az első sztárvendég. A focista Instagram-oldalán bepillantást engedett a produkcióba, megmutatta a forgatás díszletét, amely kényelmes és elegáns bútorokkal és tárgyakkal van berendezve.