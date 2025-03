Nem jött be a váltás; nem akárhol tűntek fel a Fradi sztárjai

Edgar Szevikjant bő egy éve igazolta le a Ferencváros. A szurkolók fél év alatt hamar megszerették, tavaly áprilisban a hónap játékosa lett. Az új szezonra azonban kölcsönben az orosz élvonalbeli Lokomotiv Moszkvához került. A 13-szoros örmény válogatott eddig 10 bajnokin kapott lehetőséget, ebből négyszer szerepelt az első perctől kezdve a pályán, hatszor a cserepadról szállt be. Emellett öt Orosz Kupa-találkozón szerepelhetett. Aggasztó statisztika, hogy egy olyan párharc sem akadt idén, amit Szevikjan végigjátszott volna. Gólja még nincs, négy gólpasszt adott. Szevikjanra bár van opciója a Lokomotivnak, a valószínűbb forgatókönyv, hogy a nyáron visszatér az Üllői útra.

Edgar Szevikjan visszatérhet a Ferencvároshoz / Fotó: Török Attila

A Fradi jelenlegi játékosai közül hárman szokatlan környezetben tűntek fel. Mohamed Abu Fani, Alekszandar Pesics és Eldar Civic úgy döntöttek, hogy sportágat váltanak és beálltak egy vízilabdaedzésre. Profi segítséget kaptak, azonban a háromszoros olimpiai bajnok Dusan Mandics sem tudta őket meggyőzni arról, hogy a vízilabda az ő sportáguk. "Ez nem az én sportom. Két perc alatt hulla lettem. Pláne úgy, hogy nem vagyok jó úszó. Borzasztó nehéz, főleg a vízből kiemelkedni a labdával" - nyilatkozta a tréning után Alekszandar Pesics.

A Liverpoolt a hét elején óriási csalódás érte, kedden este ugyanis büntetők után kiesett a Paris Saint-Germain ellen a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjéből. A párharc kicsúszott Arne Slot vezetőedző kezéből, aki három nagy hibát is vétett a visszavágón. A taktikája nem működött, ugyanis hogyha a hosszabbítást is beleszámoljuk, a négy félidőből csupán egyen volt jobb a Liverpool az ellenfelénél. A cseréi szintén nem ültek, Curtis Jones, Harvey Elliott és Darwin Núnez sem tudott új lendületet adni a csapatnak. Végezetül a büntetőt rúgós kijelölése is káoszba fulladt. Az olyan magabiztos ítéletvégrehajtók, mint Szoboszlai Dominik és Alexis Mac Allister addigra már a lecserélés sorsára jutottak, a több kritikát kapó Jones és Núnez azonban odaállt a labda mögé, mindketten ki is hagyták a tizenegyest.

