„Felháborító hozzáállás” – forrnak az indulatok a Fradi-csatár kommentje miatt

A Ferencváros múlt vasárnap már az első félidő 23. percében emberhátrányba került a Diósgyőr ellen a labdarúgó NB I-ben, amivel alaposan megnehezítette a saját dolgát. A találkozó végül 1-1-es döntetlennel ért véget, amivel a Fradi két ponttal távolodott a listavezető Puskás Akadémiától. A Fradinál Eldar Civic kiállítása, Alekszandar Pesics kiakadása és Matheus Saldanha színészkedése is olaj volt a tűzre, utóbbi ráadásul tovább rontotta a helyzetet.

Matheus Saldanha miatt háborognak a Fradi szurkolói Fotó: Csudai Sándor

A brazil támadó a hosszabbításban alapos fáziskéséssel esett össze, miután az egyik diósgyőri védő hozzáért. Ez már maga kínos lenne, a java azonban még csak ezután jött. Saldanha a közösségi oldalán ezzel magyarázta a tettét:

Senkinek nem akartam ártani. Nehezebb napokon néha kell egy kis időhúzás

– írta kommentben Matheus Saldanha.

Saldanha kiakasztotta a Fradi szurkolóit

A hozzászólás nagy port kavart maga után, az egyébként is csalódott Fradi szurkolók pedig nem vették túl jól, hogy a bajnoki versenyfutásnál, ahol minden pont számít, Saldanha döntetlen állásnál, az ellenfél térfelén időhúzásra játszik.

"Ne aggódj, majd mi szégyelljük magunkat helyetted is; 1:1-nél a Fradi húzza az időt? Több kérdésem nincs is; Ez számomra egy teljesen értelmezhetetlen, és felfoghatatlan cselekedet volt. Sőt, felháborító hozzáállás! 90+-nál jártunk már, az ellenfél térfelén a játékosok nagy része. Egy esetleges labdaszerzési/gólszerzési kísérlet helyett inkább eldobja magát... No comment" – írták a visszafogottabb topkommentek.

A Fradi a hétvégén az ősi rivális Újpest ellen folytatja az NB I-ben, előtte azonban szerdán a MOL Magyar Kupában is összecsapnak.