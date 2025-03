Gulácsi főnöke kiakadt, kirúghatja a Lipcse az edzőt?

Kapott gól, de győzelem nélkül hozta le rangadóját a Lipcse focicsapata a Bundesligában. Gulácsi Péter és Orbán Willi együttese jelenleg „csak” a hatodik helyen áll a német bajnokságban, s a mostani állás szerint csak az első négy indulhat ősztől a Bajnokok Ligájában. Ezért is jött volna jól a Bikáknak a győzelem az ötödik Freiburg otthonában, a 0-0-s döntetlennel azonban nincs kisegítve a csapat.

Gulácsi nem kapott gólt a rangadón Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A mérkőzés után újra Marco Rose vezetőedző állása volt a téma. A tréner 2022 nyarán érkezett Lipcsébe, abban a szezonban meg is nyerte a Német Kupát a még Szoboszlai Dominikkal felálló gárda. Az idei év a jó kezdés után elromlott, ezért is téma Rose menesztése. Marcel Schäfer sportigazgató élő adásban hűtötte le a kedélyeket.

Mindig meglep ez a téma, mindig ugyanarra a kérdésre kell válaszolnom. Van egy lipcsei születésű edzőnk, akivel címeket nyertünk. Miért kellene megválnunk tőle? Nem vagyunk most jó passzban, de a mi szellemiségünk azt diktálja, hogy együtt találjuk meg a kivezető utat

– mondta a sportigazgató.

A Schäfer által említett „címekből” kettő van összesen Rose korszaka alatt: a 2023-as kupasikert követőn meglett a Német Szuperkupa is. A csapat legközelebb éppen Rose exklubja, a Dortmund ellen lép pályára. S ami talán megmentheti a szakember állását: a Lipcse idén is ott van a kupa elődöntőjében.

Gulácsi a rangsor élén

Gulácsi Péter legfeljebb annak örülhet, hogy már a 12. meccsét hozta le a szezonban gól nélkül. Ebben a szezonban vezeti a kapusok rangsorát, megelőzi Manuel Neuert, a Bayern világbajnokát is. A freiburgi mérkőzést Gulácsihoz hasonlóan Orbán Willi is végigjátszotta, a válogatott védő egy sárga lapot is kapott.