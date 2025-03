Gera Zoltán tragikus hős volt, sikert vár a válogatott legendája

Nem is lehet kérdés, a 2000-es években Gera Zoltán volt a magyar fociválogatott legnagyobb csillaga. A korábbi támadó középpályás 2002-ben, egy ciprusi tornán mutatkozott be, még abban az évben mesterhármast ért el San Marino ellen. Kisebb-nagyobb szünetek után 2016-ban az Eb-n is ott volt, sőt gólt is szerzett Portugália ellen. Utolsó meccsét 2017-ben játszotta címeres mezben, 97 összecsapáson összesen 26 gólig jutott.

Gera Zoltán a 2016-os Eb-n Portugália elllen talált be Fotó: Hegedüs Gábor

A válogatott csütörtökön a törökök ellen játssza ezredik meccsét, Gera 2007-ben éppen Isztambulban volt tragikus hős. Normál esetben tizenegyest harcolt ki, a bíró azonban "műesésért" második sárga lappal ki is állította őt.

Gera Zoltán kellemes emlékei

„Az első meccset azt természetesen nem felejti az ember, és az utolsót se. Azért volt benne sok minden: volt benne siker, volt benne kudarc, úgyhogy elég vegyes volt. Főleg az eleje inkább arról szólt, hogy több a kudarc, mint a siker, de aztán szépen lassan a végére sikerült a legjobbon is átesni az Európa-bajnoksággal. Tele vagyok jó emlékekkel, emlékezetes mérkőzésekkel, szóval jó szívvel gondolok vissza” – nyilatkozta az M1-nek Gera, aki emlékeztet arra, az utóbbi időben jól megy a csapatnak Törökország ellen.

„Általában a törökök ellen jól szoktunk játszani, és én azt várom, hogy a csapat sikeres lesz ezen a két mérkőzésen. Nagyon magas szinten játszik a válogatott az elmúlt időszakban, bárki ellen komoly eséllyel tud pályára lépni – mondta Gera Zoltán a Nemzetek Ligája osztályozóról, majd arról beszélt, hogy melyek a jelenlegi válogatott legnagyobb erényei. – Nagyon jó az összhang a csapaton belül, kiváló a szövetségi kapitány...Jó a csapatra nézni, látszik a játékosokon, tele vannak önbizalommal, nem ijednek meg senkitől. Fontos, hogy ez a fajta bátorság, vagányság meglegyen. Mindegy, hogy ki az ellenfél, bátran mernek játszani, és azt is tudják, hogy a legnagyobb csapatok ellen mi lehet a döntő, hogy mi a legfontosabb, vagyis a jó védekezés és a stabil játék. Néha előfordul egy-egy kisiklás, de ettől függetlenül senki nem mehet biztosra, aki a magyar válogatott ellen játszik.”