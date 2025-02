Megszólalt sérüléséről Szoboszlai Dominik: „Remélem most már játszhatok”

Nemrég Szoboszlai Dominik az angol Premier League-ben szereplő Liverpool magyar válogatott középpályása a Spíler Tv-nek adott interjút a Premier Előtt című műsorban.

Fotó: NurPhoto via AFP

A magyar válogatott csapatkapitánya, Szoboszlai Dominik az aktuális formájáról, Kerkez Milosról, de még korábbi sérüléséről és a csapattársairól is megnyílt.

„Az előző évben inkább a kiszolgálására koncentráltam, szóval kellett idő, de most már el kell kezdenem a saját dolgomat is csinálni, s úgy gondolom, az elmúlt időszakban minél többet próbálkoztam, annál sikeresebb voltam benne. A Southampton elleni gólt volt a fordulópont. Mindig az első a legnehezebb, de folytatni kell tovább a próbálkozásokat. Szeretnék minden egyes alkalommal annyit hozzáadni a csapat eredményességéhez, amennyit csak tudok, gólpasszal és gólokkal is” – fogalmazott Szoboszlai, akit azt is elárulta, mit gondol a becenevéről, hogy ő a „középpálya démona”.

A riporter kérdésére Szoboszlai Dominik részletesen is kitért arra, miként élte meg tavalyi sérüléseit és azok következményeit.

„Remélem most már játszhatok és sérülés mentesen végig tudom vinni ezt a szezont” – kezdte őszinte vallomását Dominik, majd folytatta: „Nem volt egyszerű visszatérni. Megsérültem január elsején, visszajöttem, Chelsea ellen gólt szereztem és azon a meccsen ugyanúgy megsérültem. Az egy elég hullámvasutas sztori volt januártól, hát mondhatjuk azt, hogy nyárig, mert ott a végén már nem volt annyi játéklehetőségem se. De őszintén, a szezonomnak a végső szakaszában már az EB járt a fejemben, úgyhogy arra koncentráltam.”