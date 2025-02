„Ez a mérce” – újabb videó szivárgott ki a Fradi öltözőjéből

Fontos győzelmet aratott a Ferencváros az Európa-liga egyenes kieséses szakaszában. A zöld-fehérek Mohammed Abu Fani góljával kerekedtek felül a Viktoria Plzenen a Groupama Arénában. A Fradi vezetőedzője, Robbie Keane érzelmes beszédet tartott a csapatának a lefújást követően.

Robbie Keane (középen) dicsérte a Fradi játékosait a lefújást követően Fotó: Csudai Sándor

Az ír szakemberrel a Fradi a második győzelmét aratta a nemzetközi kupaporondon, január végén az AZ Alkmaar ellen aratott 4-3-as sikert.

Ezt mondta Robbie Keane a Fradi győzelme után

„Srácok! Most már magasra tettétek a mércét. Versenyképesek vagytok. Nagy intenzitással játszotok. Gólt szereztetek, és jól védekeztetek csapatként. Szeretném, ha ezt a teljesítményt vasárnapra is átmentenénk. Ez a kihívás. A vasárnapi meccsen is így játsszunk, ne csak Európában! Oké? Ez a célunk, mostantól legyen ez a mérce, ne adjuk alább! A vasárnapi meccsen is az európai találkozókon mutatott mentalitást várom el” – tüzelte a játékosait Robbie Keane.

„Nagyon jó teljesítmény volt mindenkitől, így kell védekezni! Volt néhány hibánk természetesen, de a csapatszellemünknek köszönhetően nyertünk. Erre van szükségünk. Figyeljetek, ez még csak az első felvonás volt! Tudjuk, hogy odamegyünk, és ugyanúgy védekezünk, ahogy most tettük, és meglesznek az esélyeink a gólszerzésre. Szép volt, srácok!”

A Fradi vasárnap este 18 órától fogadja a Paksot a labdarúgó NB I 20. fordulójában.