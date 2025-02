Böde-parádé, veterán exe kivégezte a Fradit az Üllői úton

A múlt heti, felcsúti győzelme után a Puskás Akadémia szombaton újra feladta a leckét a Ferencvárosnak. Az NB I éllovasa a 95. percben szerzett góllal 2-1-re nyert Debecenben, így a bajnoki címvédő Fradi győzelmi kényszerbe került, vasárnap már ötpontos hátrányból kellett faragnia. Méghozzá újra egy hazai rangadón, hiszen a cseh Viktoria Plzen elleni két Európa-liga-meccs között a tavalyi ezüstérmes, jelenleg harmadik Paks érkezett az Üllői útra. A 38 éves korábbi FTC-sztár, Böde Dániel góljaival a színmagyar vendégcsapat bravúros sikert aratott a Groupama Arénában.

Böde Dániel beállt, gólokat lőtt és elintézte a Fradit Fotó: Polyák Attila

Robbie Keane vezetőedző a kispadra ültette többek között Mohammed Abu Fanit és Matheus Saldanhát, nyilván a csütörtöki (21:00, tv: M4 Sport) csehországi El-visszavágóra tekintettel. Az ír szakvezető paksi kollégája, Bognár György is a cserék között számított a korábbi Fradi-kedvenc Bödére, aki a forduló előtt Varga Barnabással holtversenyben (9-9 találattal) vezette a góllövőlistát. Az ő hiányukban 0-0-ra végződött az első félidő, mire az addig is aktívabb hazai támadósorba becserélték Saldanhát, de az utolsó félórára pályára lépett Abu Fani, illetve Böde is.

A 64. percben – a paksiak első kapuralövéséből! – Böde meg is szerezte a vezetést, kihasználva a lesre állításával próbálkozó Fradi-védelem (konkrétan Civic) hibáját. A paksi veterán, a klub legidősebb NB I-es gólszerzője nem ünnepelt volt csapata ellen.

Nem sokkal később Saldanha bezzeg Szappanos Péterbe lőtte a maga ziccerét, míg máskor az önfeláldozóan blokkoló paksi védők hárították a veszélyt. A 82. percben aztán Böde kis híján duplázott, de ekkor meg őt sikerült az utolsó pillanatban szerelni. Gróf Dávidnak is bravúrt kellett bemutatnia Tóth Barna fejesénél, sőt a 93. percben Osváth Attila lécről a gólvonal elé pattanó lövésénél már nem is rajta múlt, hogy a védő nem adta meg a kegyelemdöfést a hazaiaknak. Megadta viszont Böde a 95. percben, beállítva a végeredményt (0-2).

A Paks elleni vereségével a Fradi hátránya már öt pont az éllovas felcsútiak mögött.