„A Liverpool a legnagyobb esélyes” – reagált a BL-sorsolásra a magyar szakértő

Szerda este lezárult a labdarúgó Bajnokok Ligája egyenes kieséses szakaszának első rájátszásköre. A sorozat lebonyolítása az idei évben jelentősen átalakult, a legjobb 16 csapat között több meglepetés található. A PSV Eindhoven a Juventust, a Feyenoord az AC Milant, a Benfica a Monacót, a Club Brugge pedig az Atalantát búcsúztatta az oda-visszavágós párharcban. A főtáblát nézve szintén nem várt eredmény, hogy a Lille (7. hely) és az Aston Villa (8. hely) is automatikusan bekerült a nyolcaddöntőbe. A sok nem várt eredményről Szabados Gábor sportközgazdászt kérdeztük.

Fotó: Eurasia Sport Images

„Már az alapszakaszban is bőven voltak meglepetések. Önmagában, hogy összejött egy Real Madrid–Manchester City párharc a playoffban is mutatja ezt. A lebonyolítás mindenkitől, még a topcsapatoktól is nagyobb koncentrációt igényel. Amíg korábban a csoportmeccseket viszonylag könnyen meg tudták oldani és elég volt egy-két találkozóra odatenniük magukat, most jóval nagyobb nyomásnak voltak kitéve” – összegzett lapunknak Szabados Gábor. „Nem férhet mindenki oda az első nyolc hely valamelyikére, ennél több olyan klub van Európában, amely szinte mindig ott volt a korábbi években az egyenes kieséses szakaszban. Érdekesség, hogy az idei rájátszásban, amikor topligás csapat összekerült nem topligás együttessel, többségében utóbbi került ki győztesen, amit eddig nagyon ritkán láthattunk. A legjobb 16 között többször volt olyan, ahol csak topligás csapatok szerepeltek, most van két holland, egy belga és egy portugál alakulat. Olyan ugyan előfordul, hogy nem topligás együttes bejut a legjobb 16 közé, de akkor előtte nem kellett rájátszást vívniuk. Nehéz lenne azt mondani, hogy ennek van jól megfogható, egyszerű magyarázata. Ebben van nagyon sok véletlen egybeesés, illetve a holland és a portugál bajnokságot sem szabad alábecsülni, hiszen ezek szintén nívós európai bajnokságok, nem a Sparta Praha vagy a Slovan Bratislava jutott be. Ez egy intő jel a topcsapatoknak, könnyen lehet, hogy jövőre összeszedik magukat, onnantól kezdve pedig megint csak topligás alakulatokat látunk a nyolcaddöntőben.”