Zokognak Liverpoolban, szívszorító üzenetet kapott Szoboszlai barátja

Év vége előtt dobta le az atombombát a spanyol sajtó a Liverpool csapatára. A helyiek azt állítják, hogy a gárda ikonikus alakja, Trent Alexander-Arnold a Real Madridhoz akar szerződni. Állítólag erről már tájékoztatta is az angol klub vezetőjét, kijelentve, legkésőbb nyáron aláír a madridi klubhoz. A Liverpoolnak ebben a témában jelenleg nincs sok beleszólása: Szoboszlai Dominik legjobb barátjának ugyanis lejár a szerződése, azt pedig nem hosszabbították meg.

Trent Alexander-Arnold és Szoboszlai Dominik másfél éve csapattársak és barátok Fotó: NurPhoto via AFP

A jobbhátvédként és középpályásként bevethető mindenes 18 éves korában, 2016-ban mutatkozott a Poolban. Nyolc év alatt a csapat egyik legnagyobb sztárja lett, s csak azért szerepelt "mindössze" 33 alkalommal a válogatottban, mert a posztján mindig is nagyon erős volt az angol keret. Az interneten most előkerült egy levél, amit még a Pool korábi mestere, Jürgen Klopp írt 2018-ban Alexander-Arnoldnak. A drukkerek most abban bíznak, hogy a játékos megfogadja a német szakember tanácsát.

Maradj itt Liverpoolban, és szobrot állítanak neked. Bárhová mész, Madridba, Barcelonába Münchenben, ott csak egy játékos leszel a keretben. Ha itt maradsz, akkor a csapat történelmének különleges alakja maradsz

- írta akkor a mester.

Szoboszlai több társa is ingyen távozhat

A Liverpool egyetlen esélye lenne a szerződéshosszabbítás. Ugyanez a helyzet Mohamed Szalah és Virgil van Dijk esetében is, egyikőjüknek sincs még érvényes szerződése a következő szezonra. Ebben az esetben ingyen távozhatnak a klubtól.