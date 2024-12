Új riválisok, ők jelenthetnek veszélyt Szoboszlai Dominikra

A Liverpool Darwin Núnez és Harvey Elliott góljával 2-1-re legyőzte a Southamptont az Angol Ligakupa negyeddöntőjében, a címvédő ezzel bejutott a legjobb négy közé. Arne Slot szerette volna több kulcsjátékosát pihentetni, így többek között Szoboszlai Dominik sem került be a keretbe. Az átforgatott csapatban több fiatal futballista kapott szerepet, akik hasonlóan a magyar futballistához, a középpályán játszottak.

Tyler Morton (balra) kezdett a Liverpoolban, Szoboszlai kimaradt a keretből Fotó: AFP

Ők lehetnek Szoboszlai riválisai

A középpálya közepén ezúttal Trey Nyoni és Tyler Morton kezdett. Előbbi mindössze 17 éves, de már az angol U19-es válogatottban kétszer pályára lépett. Nyoni tavaly az FA-kupában mutatkozott be a felnőttmezőnyben, akkor 12 percet kapott. Az Ifjúsági Bajnokok Ligájában alapember, hasonlóan az U21-es Premier League-ben is fontos eleme a csapatnak. Morton ezzel szemben már nagyobb rutinnal rendelkezik, idén a Ligakupában már a Brighton ellen is kezdő volt. A másodosztályban kölcsönben már két idényt játszott, a Blackburnnel 40, a Hull Cityvel 39 bajnokiig jutott.

Alexis Mac Allistert James McConnell váltotta a 63. percben. Az angol futballista több mint öt évvel ezelőtt a Sunderland akadémiáját hagyta ott a Liverpool utánpótlásáért. A 20 éves középső középpályás tavaly kilenc tétmérkőzésen játszott a Liverpoolban, az Európa-ligában háromszor állt be csereként. Idén eddig sokat kihagyott, az elmúlt időszakban azonban újra játékba lendült.

Jayden Danns posztját tekintve (középcsatár) nem számít Szoboszlai jövőbeli riválisának, teljesítménye azonban így is megsüvegelendő. Tavaly 27 percet kapott csereként élete első FA-kupa- találkozóján, amin rögtön duplázni tudott. Idén az U21-ben hét mérkőzésen három gólja és két gólpassza van, Danns pedig még mindig csak 18 éves.

A Liverpool legközelebb az angol labdarúgó-bajnokságban lép pályára, vasárnap késő délután a Tottenham lesz (17:30, Spíler1) az ellenfele.