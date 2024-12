Barátnője miatt kellett azonnal Brazíliába utaznia Saldanhának, ezért már az utolsó bajnokin, a Nyíregyháza ellen sem állt a Ferencváros rendelkezésére - írja a Magyar Nemzet.

Saldanha Brazíliába utazott Fotó: Szabó Miklós

Mára kiderült a hirtelen távozás oka is. Saldanha és barátnője első gyermeküket várja, amit közösségi oldalukon jelentettek be. Mica hasán már jól látszik, hogy áldott állapotban van, míg a csatár boldogan simogatja és puszilgatja barátnője hasát. Sőt, a posztból az is kiderült, hogy Saldanhának kislánya lesz, és Celinának fogják hívni. A brazil csatár így teljesen feldobódva érkezhet vissza, hogy január 5-én a Fradival elutazzon a 10 napos spanyolországi edzőtáborba.

A Ferencváros a második helyen áll a magyar bajnokságban, egy ponttal szorul a listavezető Puskás Akadémia mögé. Viszont a Fradi egy meccsel kevesebbet játszott riválisánál, a Zalaegerszeg elleni találkozóját februárban pótolják.