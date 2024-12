Mi lesz így a Fradival? Papot várnak a görögök a stadionba

Égi segítségre is számíthat a PAOK labdarúgócsapata a Ferencváros elleni Európa-liga-mérkőzésen (csütörtök, 18:45, tv: M4 Sport). Az amúgy is világszerte hírhedt, félelmetes hírű fanatikusai között, a 29 ezer férőhelyes Túmbasz Stadion 4-es szektorának közepén szurkol, sőt tombol egy ortodox pap, Hrisztosz Miciosz – vagy ahogy mindenki emlegeti: Papá PAOK, azaz PAOK atya. Vajon ott lesz a Fradi ellen is?

Ott lesz az atya a Fradi ellen is? Ez még kérdés, de a félelmetes hírű PAOK-táborban több értelemben is ég a tűz. / Fotó: AFP

Ha Hrisztosz atya – aki egyébként a Facebookon és a TikTokon is aktív – meccsre megy, akkor a Fradi ellenfelénél nem csak a jelenlétével támogatja a körötte drukkoló fiatalokat.

Ahogy az alábbi rövidke videóban látszik, akár maga is görögtüzet gyújt, és ugrálva énekli az ultrák nótáit, többek között ezt harsogva:

PAOK, csak érted élek és lélegzek!

Amilyen népszerűvé teszi ez a PAOK-szurkolók körében, annyira felháborítja az ortodox keresztény egyházbeli feletteseit. A papi tevékenysége átmeneti felfüggesztése mellett még el is tiltották a mérkőzések látogatásától, de a „Free Papá PAOK” (Szabadságot PAOK-atyának) mozgalmat elindítva a drukkerek tüntettek mellette, visszakövetelték maguk közé.

A most 65 éves Hrisztosz atya ifjú korában focistának készült, a jelenleg görög másodosztályú PASZ Jáninában játszott balszélsőként, de egy súlyos sérülés miatt fel kellett adnia az álmát.

– Abba kellett hagynom a labdarúgást, de ez nem azt jelenti, hogy véget ért volna a sport és különösen a futball iránti szerelmem – mondta erről korábban.

Papi pályára váltott, de a lelátót mindig is szorgosan látogatta, hiszen a futball iránti szenvedély tüze azóta is ég benne. Miként olykor a görögtűz is a kezében. A vallásos hite mellett azóta is megfér a szívében a klub és a szurkolótársai szeretete.

– A négyes szektor fantasztikus. Ezekben a srácokban valódi tűz ég.

Mindig is a társadalom számkivetettjei, a huligánok, a drogosok és a kitaszítottak mellé álltam. Bennük sokszor több tartás és szív van, mint a tisztes polgárokban. A szegény srácok azok, akik megszakadnak a minimálbérért, de mindent megtesznek a csapatukért. Ők jelentkeznének elsőként, hogy harcoljanak a hazájukért, míg a gazdagok gyerekei külföldön tanulnak

– nyilatkozta korábban az egyházfi, aki a vallás segítségével drukkerek százainak segített már lelki tanácsokkal, élelmiszerrel vagy szükség esetén drogelvonó programokkal.