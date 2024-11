„Beszéltem vele egyszer” – Marco Rossi megkereste a Vasas botrányhősét

Igazi hullámvasút a Vasas idei szezonja. A labdarúgó NB II-ben szereplő együttes még Gera Zoltánnal kezdte meg a bajnokságot, ám őt négy forduló után menesztette a vezetőség. László András átmenetileg két összecsapáson irányította az angyalföldi együttest, ezt követően Pintér Attila ült le a kispadra. A rutinos szakember négy vereséggel kezdett, ám munkája szépen lassan megtérülni látszik, a klub ugyanis az elmúlt öt bajnokiját egyaránt behúzta, ezzel újra élnek a feljutásról dédelgetett álmai. Urblík József szerint a csapatnak szüksége volt egy olyan határozott edzőre, mint Pintér.

Urblík József (jobbra) nagy formában játszik a Vasasban Fotó: Koncz Márton

„Rendkívül felkészült edző, akinél nagyon fontos a taktikai felkészítés. Az edzések mellett rengeteget videózunk, minden apróságra odafigyel és ez kijön a pályán is. Van, amikor nem játszunk jól, de rendkívül szervezettek vagyunk, így az ellenfeleink már nem is nagyon rúgnak nekünk gólokat. Az első meccseinken ez nyilván nem így volt, de azonnal nem is lehet csodát tenni. Most viszont két-három hónap után már nagyon is meglátszik a keze munkája a csapaton. Látszik, mit akar velünk játszatni, elfogadtuk, amit a futballról gondol és ez jól is néz ki a pályán” – nyilatkozta az Origónak Urblík József.

Marco Rossival is egyeztetett Urblík

A 28 éves futballista még szeptember 30-án, a Mezőkövesd elleni vereség után kavart nagy port, amikor a lefújást követően élőben, az M4 Sporton fakadt ki a Vasasra.

NB II-es játékosok vagyunk, ennyi. Ha nincs minőség, legyen akarat, de ha egyik sincs, az felháborító. Gyengék vagyunk. Talán az hozhat változást, ha három-négy embert elküldünk

- nyilatkozta akkor Urblik az együttesről és csapattársairól.

A kínos beszéd és a jelenet ellenére kezdőcsapatban maradt a játékos, ez jó döntésnek bizonyult. Urblík hétről hétre a Vasas egyik legjobbja a pályán. 15 tétmérkőzésen már öt gólja és öt gólpassza van, játékinteligenciája kimagaslik az NB II-es mezőnyben.

A középpályás arról is beszélt, hogy korábban már felvette a kapcsolatot Marco Rossival, ahhoz viszont, hogy magyar válogatott lehessen, fel kéne jusson a Vasassal.