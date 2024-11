Mick Schumacher a mai napig apja tanácsai szerint él

Érzelmes nyilatkozatban vallott arról Mick Schumacher, hogy egészen kiskora óta mind a mai napig apja tanácsai szerint él. Michael Schumacher 2013. december végén szenvedett síbalesetet a francia Alpokban. Állapotáról azóta sem sokat tudni, azt leszámítva, hogy a németek hétszeres F1-es világbajnoka azóta családja körében gyógyul, továbbá, hogy nemrég részt vett lánya, Gina-Maria esküvőjén.

Mai napig Michael tanácsa szerint él és versenyez Mick Schumacher (Fotó: NurPhoto via AFP)

Mick mindössze 14 éves volt édesapja balesetekor, de azóta is az a célja, hogy egyszer a legenda nyomdokaiba léphessen. Nos, azóta szerencsét próbálhatott a Forma-1-ben, még akkor is, ha az rendkívül keserédes volt számára, miután azt apja támogatása nélkül kellett helyt állnia. Két szezonon át versenyzett a Haas színeiben, azonban a nagy álom 2022 végén véget ért. Azóta a Mercedes tartalékversenyzőjeként vesz részt a száguldó cirkuszban. Annál a csapatnál, ahol édesapja befejezte F1-es pályafutását 2012-ben. És most, az ezüstnyilakról készült könyvben (Matt Whyman: Inside Mercedes F1) természetesen az istállónál lévő Micket is megszólaltatták, kiderült, hogy milyen is volt a fiatal német gyerekkora és az, hogyan is emlékszik igazán Michaelre.

Őrült gyerek voltam, mindent, amit apám csinált, nekem is kellett. Háromévesen kezdtem gokartozni, hatévesen már búvárkodtam, tízévesen ejtőernyőztem. Apa ebben mind támogatott, mindig mellettem állt, bármit is szerettem volna, még akkor is, ha az nem a versenyzés. De én ezt választottam, mert ezt élveztem igazán

- jelentette ki, hozzátéve, hogy Michael a kihívást jelentő időszakokban is ott volt számára.

Egy versenyen például, amikor gyerekként későn fékezett egy kanyarbevétel során és rájött, ezzel időt nyert, Michael kiemelte számára, hogy eleve minden kanyarban így kellett volna tennie. Ez is arra utal, hogy a hétszeres világbajnok már a kezdetekben is komolyan vette Mick pályafutását:

Akárhányszor úgy érezte, hogy nem veszem elég komolyan a dolgokat, mindig szólt. Mondta, hogy ha inkább a barátaimmal lennék és fociznék, rendben, de akkor hagyjuk. Ha pedig tényleg versenyezni szeretnék, akkor adjak bele apait, anyait

– emlékezett vissza a Mercedes tartalékpilótája, aki sajnos édesapja balesetét követően elvesztette minden ilyen támogatását. Egyedül maradt. Ennek ellenére mégis emlékszik minden technikai dologra, amit Michael tanított neki és használja is azokat – írja a DailyStar.