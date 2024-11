„A legnehezebb ellenfél jön" – félti a Fradit a szurkolók egykori bálványa

Fischer Pál a nyolcvanas évek második felében a ferencvárosi szurkolók egyik legnagyobb kedvence, bálványa volt. A népszerű csatár számos góllal örvendeztette meg az Üllői úti közönséget, mostanság pedig a klub utánpótlásánál, az U19-es együttesnél dolgozik. A Fradi-szurkolók egykori kedvence ma már 58 esztendős, és bevallotta, pokolian nehéz meccset vár csütörtök este (21 óra, tv: M4 Sport) a Groupama Arénában a svéd bajnok FF Malmö ellen.

- Győzelem esetén már szinte borítékolható a továbbjutás, de rendkívül nehéz csata előtt állunk, mert a svéd játékosok igen technikásak, és fizikai erőben is topon vannak – fogalmazott az egykori gólvágó. – Most is vezetik a svéd bajnokságot, jó formában érkeznek Budapestre. Nagyon nagy koncentrációra lesz szükség minden Fradi-játékostól, mert a Malmö ellen nem fordulhatnak elő olyan hibák, mint vasárnap a Diósgyőr ellen. Ugyanakkor nagy lehetőség előtt állunk, mert győzelem esetén már kilenc ponttal állnának, és a hátralévő három mérkőzést nyugodtabban várhatnánk. De nem győzőm hangsúlyozni, a csoport egyik legkeményebb csapatával találkozunk.

Fischer hozzátett, arra is kíváncsi, miként veszi a Fradi az előtte álló hétmeccses akadályt. Bár bő a játékoskeret, de a többfrontos harc igencsak fárasztó, a játékosok keveset pihenhetnek, hiszen az elmaradt bajnoki találkozókat is pótolni kell.